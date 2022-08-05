"Ленд-ліз від РФ": рембат Холодноярської бригади показав ремонт трофейної техніки (фото)

Командир рембату Дмитро каже, що найбільше техніки його бригада отримала під час оборони Сум. Зараз потік техніки зменшився, але не вичерпався.

Бійці ремонтного батальйону "Холодноярської бригади" показали поновлення трофейної російської техніки. Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці.

Незважаючи на те, що трофейної техніки порівняно з першими місяцями війни поменшало, все ж таки російська техніка продовжує надходити на озброєння бригади. Деякі з них проходять ремонт через "втрату товарного вигляду". Командир рембату Дмитро розповів про трофейні зразки російської армії:

САУ "Нона";

командно-штабна машина на базі БТР-80;

БМП-1 "Басурманін";

БТР-82;

Урал;

медичний МТ-ЛБ.

Як каже командир, "Нона" — це суто російська технологія. Вона виконана з урахуванням БТР-80, а вежа — це 2С3. Цікава машина тим, що вона здатна стріляти як артилерійськими 120-мм снарядами, так і мінами. Машину бійці забрали у районі Гусарівки (Харківська область) у березні. До того ж, вони захопили парадну "Нону", оскільки на ній були Георгіївські стрічки.

[ + – ] САУ "Нона"

Дві командно-штабні машини виконані з урахуванням БТР-80. Однак вони потрапили до рук бійцям із вигорілими засобами зв'язку.

Також військові "затрофеїли" БМП-1 "Басурманін". Це російська модифікація бойової машини піхоти, яка отримала бойовий модуль від БТР-82. Наразі бійці чекають на новий корпус від БМП-1, щоб відновити машину після підриву на міні.

Дмитро розповідає, що вони буквально частинами відновлюють ворожу техніку. З двох донорів військові можуть зібрати одну робочу машину або з двох двигунів один.

"Дехто каже — воно все згоріло! А ми говоримо — коленвал цілий? Цілий. Двигун цілий? Так. Ось, будь ласка, БТР повністю згорів. Але двигун залишився! У нас є ще один такий же двигун, і тепер ми маємо можливість відновити з двох один двигун, використовуючи запчастини. У нас є корпус від БТР-80. Також є проводка і ми зробимо повноцінну робочу машину!" — каже Дмитро.

Найбільше затрофеїної техніки бійці захопили під час спроби РФ захопити Суми.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що ЗС РФ уже використовують іранські дрони в Україні. Ворог отримав 46 безпілотників.

26 липня повідомлялося, що ЗСУ захопили трофейний БМП-3 військ РФ. На машину чекає невеликий ремонт перед використанням.