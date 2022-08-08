РФ перемещает свои базы подальше от границ с Украиной из-за высокоточного оружия, – СМИ

По данным журналистов, командование передислоцирует как минимум два подразделения из 6 армии РФ Западного военного округа.

Армия РФ опасается ударов высокоточным оружием украинской армии, поэтому они переносят свои военные лагеря в Белгородской области подальше от Украины. Об этом сообщает Defense Express ссылаясь на несколько независимых источников.

Командование РФ решило перебросить полевой лагерь двух подразделений 6-й армии Западного военного округа в Белгородской области. Сейчас они расположены в селе Комсомольское, что в 22-23 км от границы с Украиной. Их планируют передислоцировать в село Хохлово, что в 50 км от Украины.

[ + – ] Хохлово расположено в 50 км от границы с Украиной

Как отмечают авторы, это может означать, что РФ хочет обезопасить свои части от высокоточного украинского оружия. Однако чтобы HIMARS не смог дострелить до полевых лагерей его нужно отодвинуть еще дальше на 30-40 км. Добавим, что министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что он лично давал обязательство не наносить ударов из американских РСЗО по военным целям на территории России.

"В общем этот факт в который раз подтверждает, что самое только наличие ракетных систем HIMARS у ВСУ добавляет головной боли оккупантам", — резюмируют авторы.

Напомним, по данным ISW, РФ создает условия для затяжной войны в Украине. В частности в Белгородской области ДОСААФ открыл военные курсы для россиян, не служивших в армии.

Ранее в росСМИ заявили, что Северная Корея предлагает России 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине.