РФ переміщає свої бази подалі від кордонів з Україною через високоточну зброю, — ЗМІ

За даними журналістів, командування передислокує як мінімум два підрозділи з 6 армії РФ Західного військового округу.

Армія РФ побоюється ударів високоточною зброєю української армії, тому вони переносять свої військові табори в Бєлгородській області подалі від України. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на кілька незалежних джерел.

Командування РФ вирішило перекинути польовий табір двох підрозділів 6-ої армії Західного військового округу в Бєлгородській області. Нині вони розташовані в селі Комсомольське, що за 22-23 км від кордону з Україною. Їх планують передислокувати в село Хохлове, що за 50 км від України.

[ + – ] Хохлове розташоване за 50 км від кордону з Україною

Як зазначають автори, це може означати, що РФ хоче убезпечити свої частини від високоточної української зброї. Однак, щоб HIMARS не зміг дострілити до польових таборів, його потрібно відсунути ще далі на 30-40 км. Додамо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що він особисто давав зобов'язання не завдавати ударів із американських РСЗВ по військових цілях на території Росії.

"Загалом цей факт вкотре підтверджує, що тільки наявність ракетних систем HIMARS у ЗСУ додає головного болю окупантам", — резюмують автори.

Нагадаємо, за даними ISW, РФ створює умови для затяжної війни в Україні. Зокрема, в Бєлгородській області ДТСААФ відкрив військові курси для росіян, які не служили в армії.

Раніше в росЗМІ заявили, що Північна Корея пропонує Росії 100 тисяч "добровольців" для війни в Україні.