Взрывы под Новофедоровкой: росСМИ пишут о пострадавших
Российские спасатели утверждают, что во время взрывов на территории воинской части в Крыму пострадали трое человек. А чуть позже появилась версия уже о пяти пострадавших, среди которых якобы был ребенок.
В оккупированном россиянами Крыму во время взрывов на аэродроме 9 августа предварительно пострадали трое человек. Такую информацию представители так называемого МЧС Республики Крым дали новостному Телеграм-каналу "Осторожно, новости".
"Пока известно о трех пострадавших. Было четыре взрыва на территории воинской части", — рассказали российские мчсники.
Они не уточнили, какие именно травмы получили пострадавшие. Также пока неизвестно кто эти люди: российские военные или гражданские лица.
Несколько позже в российском информационном пространстве появилась новая версия о пострадавших. Представители Минздрава РФ сообщили о пяти травмированных во время взрывов. Якобы среди них — ребенок.
РосСМИ пишут, что всех пострадавших доставили в медучреждения и угрозы для их жизней нет.
Что произошло в Новофедоровке 9 августа
По данным росСМИ, в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе прозвучало не менее семи взрывов. Рядом с населенным пунктом находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.
Журналисты сообщили, что дым начал подниматься над военным аэродромом, который находится рядом с населенным пунктом.
По версии пропагандистов, причиной стали удары со стороны материковой Украины.
Российский паблик "Смотри" информирует как минимум о серии из семи взрывов в этом районе. По их информации, над поселком поднимаются столбы дыма, которые видно даже из других городов полуострова, в том числе из соседней Евпатории.
В Новофедоровку уже выехал так называемый "глава РК" Сергей Аксенов, о чем он сам сообщил у себя в соцсетях. При этом он призвал "не публиковать непроверенные данные".
Версия украинской стороны
По состоянию на сегодня официальных комментариев про взрывы в Крыму от руководства Украины пока не поступало. Пока ситуация известна лишь со страниц российских СМИ и заявлений оккупационной администрации полуострова.
Несколько ранее Минобороны Украины заявил, что Россия должна покинуть оккупированный полуостров, если хочет существовать как государство.
Фокус также писал, что в конце июля оккупанты обвинили ВСУ в ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе в день ВМС. Удар по российскому штабу нанесен Украиной при помощи беспилотника, есть раненые, утверждает "губернатор" Михаил Развожаев.