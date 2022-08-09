Взрывы под Новофедоровкой: росСМИ пишут о пострадавших

Российские спасатели утверждают, что во время взрывов на территории воинской части в Крыму пострадали трое человек. А чуть позже появилась версия уже о пяти пострадавших, среди которых якобы был ребенок.

В оккупированном россиянами Крыму во время взрывов на аэродроме 9 августа предварительно пострадали трое человек. Такую информацию представители так называемого МЧС Республики Крым дали новостному Телеграм-каналу "Осторожно, новости".

"Пока известно о трех пострадавших. Было четыре взрыва на территории воинской части", — рассказали российские мчсники.

Они не уточнили, какие именно травмы получили пострадавшие. Также пока неизвестно кто эти люди: российские военные или гражданские лица.

Несколько позже в российском информационном пространстве появилась новая версия о пострадавших. Представители Минздрава РФ сообщили о пяти травмированных во время взрывов. Якобы среди них — ребенок.

РосСМИ пишут, что всех пострадавших доставили в медучреждения и угрозы для их жизней нет.

Что произошло в Новофедоровке 9 августа

По данным росСМИ, в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе прозвучало не менее семи взрывов. Рядом с населенным пунктом находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

Журналисты сообщили, что дым начал подниматься над военным аэродромом, который находится рядом с населенным пунктом.

По версии пропагандистов, причиной стали удары со стороны материковой Украины.

Российский паблик "Смотри" информирует как минимум о серии из семи взрывов в этом районе. По их информации, над поселком поднимаются столбы дыма, которые видно даже из других городов полуострова, в том числе из соседней Евпатории.

В Новофедоровку уже выехал так называемый "глава РК" Сергей Аксенов, о чем он сам сообщил у себя в соцсетях. При этом он призвал "не публиковать непроверенные данные".

[ + – ] В Соцсетях показали первые фото взрывов в Крыму

Версия украинской стороны

По состоянию на сегодня официальных комментариев про взрывы в Крыму от руководства Украины пока не поступало. Пока ситуация известна лишь со страниц российских СМИ и заявлений оккупационной администрации полуострова.

[ + – ] В соцсетях жители Крыма утверждают, что взрыв произошел на территории военной части.

Несколько ранее Минобороны Украины заявил, что Россия должна покинуть оккупированный полуостров, если хочет существовать как государство.

Фокус также писал, что в конце июля оккупанты обвинили ВСУ в ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе в день ВМС. Удар по российскому штабу нанесен Украиной при помощи беспилотника, есть раненые, утверждает "губернатор" Михаил Развожаев.