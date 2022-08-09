Вибухи під Новофедорівкою: росЗМІ пишуть про постраждалих

Російські рятувальники стверджують, що під час вибухів на території військової частини у Криму постраждали троє людей. А трохи пізніше з'явилася версія вже про п'ятьох постраждалих, серед яких нібито була дитина.

В окупованому росіянами Криму під час вибухів на аеродромі 9 серпня попередньо постраждали троє людей. Таку інформацію представники так званого МНС Республіки Крим дали телеграм-каналу новин "Обережно, новини".

"Поки що відомо про трьох постраждалих. Було чотири вибухи на території військової частини", — розповіли російські мнсники.

Вони не уточнили, яких саме травм зазнали постраждалих. Також поки що невідомо хто ці люди: російські військові чи цивільні особи.

Дещо пізніше в російському інформаційному просторі з'явилася нова версія про постраждалих. Представники МОЗ РФ повідомили про п'ятьох травмованих під час вибухів. Нібито серед них є дитина.

РосЗМІ пишуть, що всіх постраждалих доставили до медустанов і загрози для їхніх життів немає.

Що сталося у Новофедорівці 9 серпня

За даними росЗМІ, в районі селища Новофедорівка в Сакському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Поруч із населеним пунктом знаходиться військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.

Журналісти повідомили, що дим почав підніматися над військовим аеродромом, який знаходиться поряд із населеним пунктом.

За версією пропагандистів причиною стали удари з боку материкової України.

Російський паблік "Смотри" інформує як мінімум про серію із семи вибухів у цьому районі. За їхньою інформацією, над селищем піднімаються стовпи диму, які видно навіть з інших міст півострова, зокрема із сусідньої Євпаторії.

До Новофедорівки вже виїхав так званий "глава РК" Сергій Аксьонов, про що він сам повідомив у себе в соцмережах. При цьому він закликав "не публікувати неперевірені дані".

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Версія української сторони

Станом на сьогодні офіційних коментарів про вибухи в Криму від керівництва України поки що не надходило. Поки що ситуація відома лише зі сторінок російських ЗМІ та заяв окупаційної адміністрації півострова.

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Дещо раніше Міноборони України заявив, що Росія має залишити окупований півострів, якщо хоче існувати як держава.

Фокус також писав, що наприкінці липня окупанти звинуватили ЗСУ в ударі по штабу ЧФ РФ у Севастополі в день ВМС. Удару по російському штабу завдано Україною за допомогою безпілотника, є поранені, стверджує "губернатор" Михайло Развожаєв.