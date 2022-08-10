"Паспорт РФ – привилегия и необходимость", – как россияне убеждают украинцев получать документ

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне навязываю паспорта РФ: кого-то уговаривают взять "документ", кому-то – угрожают.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей представители подконтрольных РФ администраций вынуждают местных жителей отказываться от украинских документов и оформлять российские паспорта. Об этом очевидцы рассказали журналистам Фокуса.

"Как только оккупанты объявили о раздаче российских паспортов, они столкнулись с тем, что к ним никто не шел. Насколько я знаю, было лишь около десяти заявок, – говорит в комментарии Фокусу Николай, житель оккупированного Энергодара Запорожской области. – Разумеется, картинки для телевидения так не сделаешь. Поэтому россияне стали убеждать – говорить, что получение российского паспорта – это привилегия, которая дает право жителям "освобожденных" территорий становится полноценным гражданином РФ, как в Крыму никто не будет требовать сдачи украинского паспорта, его можно оставить, отказываться необязательно. То есть фактически призывали к двойному гражданству. Обосновывали, что российский паспорт необходим для получения выплат и социальных услуг".

Но и эти "аргументы", по мнению местных, не сработали. Тогда россияне решили прибегнуть к политике устрашения.

"Имущество – дома, квартиры, земельные участки надо переоформлять, а без паспорта России это невозможно. Кроме того, стали угрожать. Детей 1 сентября необходимо отправлять в школы, естественно, обновленные, и сделать это можно с российскими документами. Если ребенок в школу не пойдет – родителей могут лишить родительских прав за "нарушение права ребенка на образование", – рассказывает житель Энергодара.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин поручил выдавать гражданство РФ всем украинцам в упрощенном режиме, подписав соответствующий указ. В МИД Украины ответили: указ служит очередным подтверждением курса на захват украинских земель и принудительную ассимиляцию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что попытки навязать российское гражданство ни к чему не приведут.