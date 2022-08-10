"Паспорт РФ — привілей і необхідність", — як росіяни переконують українців отримувати документ

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни нав'язують паспорти РФ: когось умовляють взяти "документ", комусь погрожують.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей представники підконтрольних РФ адміністрацій змушують місцевих мешканців відмовлятися від українських документів і оформляти російські паспорти. Про це очевидці розповіли журналістам Фокусу.

"Як тільки окупанти оголосили про роздачу російських паспортів, вони зіткнулися з тим, що до них ніхто не йшов. Наскільки я знаю, було лише близько десяти заявок, — каже в коментарі Фокусу Микола, мешканець окупованого Енергодара Запорізької області. — Зрозуміло, картинку для телебачення так не зробиш, тому росіяни стали переконувати — говорити, що отримання російського паспорта — це привілей, який дає право мешканцям "звільнених" територій стати повноцінним громадянином РФ, як у Криму, ніхто не вимагатиме здачі українського паспорта, його можна залишити, відмовлятися необов'язково. Тобто фактично закликали до подвійного громадянства. Доводили, що російський паспорт необхідний для отримання виплат і соціальних послуг".

Але й ці "аргументи", на думку місцевих, не спрацювали. Тоді росіяни вирішили вдатися до політики страху.

"Майно — будинки, квартири, земельні ділянки — треба переоформляти, а без паспорта Росії це неможливо. Крім того, стали погрожувати. Дітей 1 вересня необхідно відправляти в школи, природно, оновлені, і зробити це можна з російськими документами. Якщо дитина в школу не піде, батьків можуть позбавити батьківських прав за "порушення права дитини на освіту", — розповідає мешканець Енергодара.

Нагадаємо, у липні президент РФ Володимир Путін доручив видавати громадянство РФ усім українцям у спрощеному режимі, підписавши відповідний указ. У МЗС України відповіли: указ є черговим підтвердженням курсу на захоплення українських земель і примусову асиміляцію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що спроби нав'язати російське громадянство ні до чого не призведуть.