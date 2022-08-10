В Италии начато расследование против добровольца, воюющего на стороне Украины, — СМИ

19-летнего итальянца без опыта владения оружием заподозрили в наемничестве. Ему грозит 7 лет тюрьмы.

В Италии правоохранители начали расследование по факту участия 19-летнего Кевина Чиаппалоне в полномасштабной войне в Украине. Следствие считает, что парень незаконно отправился воевать против Вооруженных сил РФ за вознаграждение в качестве наемника, хотя известно, что у него нет ни опыта боевых действий, ни опыта владения оружием. Об этом в среду, 10 августа, сообщило агентство ANSA.

По данным журналистов, заместитель прокурора Генуэзского окружного управления по борьбе с мафией и терроризмом Марко Зокко обвиняет Чиаппалоне в том, что он является наемником — за это на родине ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от двух до семи лет.

Расследование в отношении 19-летнего итальянца началось после того, как он в комментарии еженедельнику "Панорама" заявил, что захотел уехать в Украину для противостояния российским войскам после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о "денацификации". Парень без боевого опыта и опыта обращения с оружием попал в Украину в мае, предположительно, въехав через польскую границу.

Издание со ссылкой на социальные сети итальянца сообщили, что после тренировок он попадет на Донбасс. Сейчас итальянские следователи пытаются понять, были ли другие граждане, отправившиеся в Украину для участия в полномасштабной войне в качестве наемников, а также существует ли сеть вербовщиков.

В то же время журналисты, опросив нескольких человек из ультраправого движения CasaPound, сторонником которого является парень, выяснили, что тот мог попасть в Украину законно, добровольно и без помощи каких-либо вербовщиков — он должен был просто добраться до Польши на самолете, а оттуда на автобусе приехать на украинскую территорию.

Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины.

Ранее мы писали, что в апреле Вооруженные силы Украины ликвидировали ливанских наемников в Луганской области, которые воевали на стороне РФ.