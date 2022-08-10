В Італії розпочали розслідування проти добровольця, який воює на боці України, — ЗМІ

19-річного італійця без досвіду володіння зброєю запідозрили в найманстві. Йому загрожує 7 років ув'язнення.

В Італії правоохоронці розпочали розслідування за фактом участі 19-річного Кевіна Чіаппалоне в повномасштабній війні в Україні. Слідство вважає, що хлопець незаконно вирушив воювати проти Збройних сил РФ за винагороду як найманець, хоча відомо, що він не має ні досвіду бойових дій, ні досвіду володіння зброєю. Про це в середу, 10 серпня, повідомило агентство ANSA.

За даними журналістів, заступник прокурора Генуезького окружного управління боротьби з мафією та тероризмом Марко Зокко звинувачує Чіаппалоне в тому, що він є найманцем, — за це на батьківщині йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від двох до семи років.

Розслідування щодо 19-річного італійця почалося після того, як він у коментарі тижневику "Панорама" заявив, що захотів виїхати в Україну для протистояння російським військам після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про "денацифікацію". Хлопець без бойового досвіду та досвіду поводження зі зброєю потрапив в Україну в травні, ймовірно, в'їхавши через польський кордон.

Видання з посиланням на соціальні мережі італійця повідомили, що після тренувань він потрапить на Донбас. Наразі італійські слідчі намагаються зрозуміти, чи були інші громадяни, які вирушили в Україну для участі в повномасштабній війні як найманці, а також чи існує мережа вербувальників.

Водночас журналісти, опитавши кількох людей із ультраправого руху CasaPound, прихильником якого є хлопець, з'ясували, що той міг потрапити в Україну законно, добровільно та без допомоги будь-яких вербувальників — він мав просто дістатися до Польщі літаком, а звідти автобусом приїхати на українську територію.

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити в Міжнародний легіон оборони України.

Раніше ми писали, що у квітні Збройні сили України ліквідували ліванських найманців у Луганській області, які воювали на боці РФ.