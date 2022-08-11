120 прилетов: ночью оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район (фото)

Удары пришлись по гражданским объектам, в результате погибли мирные жители. 13-летняя девочка ранена.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью российские войска атаковали четыре района области. Больше всего досталось Никопольскому району, который оккупанты трижды обстреляли из РСЗО "Град".

"120 прилетов! В городе изуродовано более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, — отметил Резниченко. — Повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач. Без света более 6000 никопольчан".

По словам главы ОВА, в результате обстрелов погибли люди. Спасатели разбирают завалы, около 8 утра они достали из-под обломков тело погибшего. Таким образом российская атака стоила жизни трем жителям области, девять получили ранения, четверо из них госпитализированы.

В Красногригорьевской громаде повреждены 14 домов, амбулатория, магазин и стадион, из-за обстрелов без электроэнергии осталось до тысячи человек.

Валентин Резниченко отметил, что российские войска нанесли удары и по другим районам области. По Зеленодольской громаде Криворожского района россияне ударили из РСЗО "Ураган", в результате возникло несколько пожаров, обошлось без жертв.

В Великомихайловской громаде Синельниковского района удар пришелся по мельнице и жилым домам. В одном из них пострадала семейная пара, женщину госпитализировали.

"В Днепровском районе "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняем", — сказал Резниченко.

Напомним, в начале июля директор "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что ВС РФ установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС и обстреливают Никополь. Пресс-служба предприятия спустя несколько дней сообщила, что российские войска ввели как минимум 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинное отделение 1-го энергоблока.

Как сообщалось, глава штаба обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан уверен, что попытка россиян оккупировать Днепр обернется для них "Сталинградом".