120 прильотів: уночі окупанти обстріляли з "Градів" Нікопольський район (фото)

Удари припали на цивільні об'єкти, в результаті загинули мирні жителі. 13-річну дівчинку поранено.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що вночі російські війська атакували чотири райони області. Найбільше дісталося Нікопольському району, який окупанти тричі обстріляли з РСЗВ "Град".

"120 прильотів! У місті понівечено понад 40 багатоповерхівок. П'ять квартир зруйновано. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, — зазначив Резніченко. — Пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та машини. Перебито лінію електропередач. Без світла понад 6000 нікопольців".

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу загинули люди. Рятувальники розбирають завали, близько 8-ої ранку вони дістали з-під уламків тіло загиблого. Російська атака коштувала життя трьом жителям області, дев'ятеро отримали поранення, четверо з них госпіталізовані.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 14 будинків, амбулаторію, магазин і стадіон, через обстріл без електроенергії залишилося до тисячі осіб.

Валентин Резніченко зазначив, що російські війська завдали ударів і по інших районах області. По Зеленодольській громаді Криворізького району росіяни вдарили з РСЗВ "Ураган", у результаті виникло кілька пожеж, обійшлося без жертв.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району удару зазнав млин і житлові будинки. В одному із них постраждала сімейна пара, жінку госпіталізували.

"У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з'ясовуємо", — сказав Резніченко.

Нагадаємо, на початку липня директор "Енергоатому" Петро Котін розповів, що ЗС РФ встановили ракетні комплекси на території Запорізької АЕС і обстрілюють Нікополь. Пресслужба підприємства через кілька днів повідомила, що російські війська ввели як мінімум 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинного відділення 1-го енергоблоку.

Як повідомлялося, голова штабу оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан упевнений, що спроба росіян окупувати Дніпро обернеться для них "Сталінградом".