В плену россиян находится 131 женщина из "Азовстали", — Верещук (видео)

Среди пленных женщин есть военнослужащие из полка "Азов", пограничники, морпехи, медики и нацгвардцейцы. Все они рассчитывают, что государство будет бороться за их освобождения, отметила министр.

В плену у россиян находится 131 женщина из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Это военнослужащие, пограничники, медработники, которые рассчитывают, что государство будет бороться за их освобождение. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на брифинге.

"У нас из Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку "Азов", военные медики, пограничники, среди них — 36-я бригада морпехов, нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования. Также 33 медика, которых считают не комбатантами по Женевским конвенциям. Это тоже те, кто находился на Азовстали", — рассказала она.

Верещук отметила, что Украина будет бороться за всех военнопленных и обращать внимание на действия России по отношению к ним. Она также считает, что США должны признать РФ террористическим государством.

"Я считаю, за то, что произошло в Оленовке, именно США должны были бы внести Россию в перечень государств-террористов или таких государств, которые финансируют терроризм. Потому что это чистой воды террористический акт", — подчеркнула министр.

Отметим, что в плену у россиян находится 2,5 тысячи украинских бойцов из "Азовстали".

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Напомним, 29 июня в оккупированной Еленовке Донецкой области произошел взрыв в СИЗО, где находилась часть военнопленных полка "Азов". В Генштабе заявили, что удар по исправительной структуре был нанесен россиянами целенаправленно. Цель РФ — скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершенные оккупантами и обвинить Украину.

10 августа глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе готовятся провести "трибунал" над бойцами "Азова". РосСМИ показали кадры из городской филармонии, где оборудовали 4 камеры для подсудимых, само судилище пройдет в главном зале.

Как рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, это произойдет на День Независимости Украины.