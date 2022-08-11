У полоні росіян перебуває 131 жінка з "Азовсталі", — Верещук (відео)

Серед полонених жінок є військовослужбовці з полку "Азов", прикордонники, морпіхи, медики та нацгвардійці. Усі вони розраховують, що держава боротиметься за їхнє звільнення, зазначила міністриня.

У полоні у росіян перебуває 131 жінка з металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. Це військовослужбовці, прикордонники, медпрацівники, які розраховують, що держава боротиметься за їхнє звільнення. Про це розповіла міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на брифінгу.

"У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", військові медики, прикордонники, серед них — 36-а бригада морпіхів, нацгвардійці, серед них Збройні сили й інші формування. Також 33 медики, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто перебував на Азовсталі", — розповіла вона.

Верещук зазначила, що Україна боротиметься за всіх військовополонених і звертатиме увагу на дії Росії щодо них. Вона також вважає, що США мають визнати РФ терористичною державою.

"Я вважаю, за те, що сталося в Оленівці, саме США мали б внести Росію до переліку держав-терористів або держав, які фінансують тероризм. Тому що це чистої води терористичний акт", — підкреслила міністриня.

Зазначимо, що в полоні в росіян перебуває 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".

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Нагадаємо, 29 червня в окупованій Оленівці Донецької області стався вибух у СІЗО, де знаходилася частина військовополонених полку "Азов". У Генштабі заявили, що удару по виправній структурі завдали росіяни цілеспрямовано. Мета РФ — приховати тортури над полоненими та розстріли, здійснені окупантами та звинуватити Україну.

10 серпня голова ДНР Денис Пушилін заявив, що в Маріуполі готуються провести "трибунал" над бійцями "Азова". РосЗМІ показали кадри з міської філармонії, де обладнали 4 камери для підсудних, саме судилище пройде у головній залі.

Як розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, це станеться на День Незалежності України.