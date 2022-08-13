Взрыв на аэродроме Зябровка: последствия заметили на новых спутниковых снимках

OSINT-аналитик Оливер Александр заметил на взлетно-посадочной полосе останки Т-72 или похожей модели танка.

Компания MAXAR опубликовала в Twitter спутниковые снимки аэродрома Зябровка возле города Гомель в Беларуси, сделанные 12 августа. Они подтверждают взрывы, сообщения о которых появились днем ранее.

Сотрудники компании обратили внимание на обожженный асфальт на главной взлетно-посадочной полосе, а также на сгоревшую траву поблизости. Кроме того, на снимках видны объекты, вероятно, поврежденная техника.

[ + – ] Cпутниковый снимок белорусского аэропорта Зябровка Фото: Maxar Technologies

OSINT-аналитик по имени Оливер Александр проанализировал изображения и распознал технику, которая могла быть повреждена взрывами. Один из объектов он идентифицировал как танк Т-72 или похожую модель танка. Он предположил также, что рядом находятся ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и передвижной военный кран. По мнению Оливера Александра, белорусы пытаются очистить и восстановить полосу.

Эти сведения подтверждают информацию мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" о том, что 11 августа на аэродроме Зябровка загорелся танк Т-72 и взорвался боекоплект. В Минобороны Беларуси заявили о возгорании одной еденицы военной техники во время замены двигателя. В тот же день в направлении Зябровки заметили армейский грузовик МАЗ с надписью "разминирование". Очевидцы заметили не менее восьми вспышек со стороны аэродрома Зябровка в Беларуси. Они также почувствовали ударную волну.

По данным Defence Blog, на белорусском аэродроме взорвался российский радиолокатор 92Н6Е, который подсвечивал и наводил снаряды зенитно-ракетных комплексов С-400. Появились также неофициальные сведения о пострадавших.

Вскоре появилось видео взрыва на белорусском аэродроме "Зябровка" возле Гомеля. Кадры сняли примерно за 20-25 километров от объекта. "Беларускі Гаюн" отметила, что вспышка не была похожа на возгорание двигателя. По данным группы, на аэродроме находятся российские войска в составе 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", двух зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь", оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а также танков и БМП.