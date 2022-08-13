Вибух на аеродромі Зябрівка: наслідки помітили на нових супутникових знімках

OSINT-аналітик Олівер Олександр помітив на злітно-посадковій смузі рештки Т-72 або схожої моделі танка.

Компанія MAXAR опублікувала у Twitter супутникові знімки аеродрому Зябрівка біля міста Гомель у Білорусі, зроблені 12 серпня. Вони підтверджують повідомлення про вибухи, що з'явилися днем раніше.

Співробітники компанії звернули увагу на обпалений асфальт на головній злітно-посадковій смузі, а також на траву, що згоріла поблизу. Крім того, на знімках помітні об'єкти, ймовірно, пошкоджена техніка.

[ + – ] Супутниковий знімок білоруського аеропорту Зябрівка Фото: Maxar Technologies

OSINT-аналітик на ім'я Олівер Олександр проаналізував зображення та розпізнав техніку, яка могла бути пошкоджена вибухами. Один із об'єктів він ідентифікував як танк Т-72 або схожу модель танка. Він припустив також, що поряд знаходяться ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-1 та пересувний військовий кран. На думку Олівера Олександра, білоруси намагаються очистити та відновити смугу.

Ці відомості підтверджують інформацію моніторингової групи "Беларускі Гаюн" про те, що 11 серпня на аеродромі Зябрівка спалахнув танк Т-72 і вибухнув боєкоплект. У Міноборони Білорусі заявили про загоряння однієї одиниці військової техніки під час заміни двигуна. Того ж дня у напрямку Зябрівки помітили армійську вантажівку МАЗ із написом "розмінування". Очевидці помітили щонайменше вісім спалахів з боку аеродрому Зябрівка в Білорусі. Вони також відчули ударну хвилю.

За даними Defence Blog, на білоруському аеродромі вибухнув російський радіолокатор 92Н6Е, який підсвічував та наводив снаряди зенітно-ракетних комплексів С-400. З'явилися також неофіційні відомості про постраждалих.

Незабаром з'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі "Зябрівка" біля Гомеля. Кадри зняли приблизно за 20-25 кілометрів від об'єкту. "Беларускі Гаюн" зазначила, що спалах не був схожим на загоряння двигуна. За даними групи, на аеродромі знаходяться російські війська у складі 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", двох зенітно-ракетних гарматних комплексів "Панцир", оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", а також танків та БМП.