Как россияне создают фейковый "трибунал" в Мариуполе, — объясняет юрист

Процесс нельзя назвать легитимным, он не будет иметь никакой юридической силы, утверждает эксперт.

Судить военнопленных за участие в военных действиях является военным преступлением, поэтому так называемый трибунал над украинскими защитниками Мариуполя, который российские силы готовят во временно оккупированном городе, будет незаконным. Об этом заявил юрист Виталий Хекало в материале Фокуса.

По словам эксперта, на скамье подсудимых военнослужащий может оказаться, если будут найдены доказательства совершения конкретного преступления, например убийство конкретного гражданского. Но, как показывает, практика, в Донецке о таких речь не идет. Им "инкриминируют" "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом" или "совершение действий, направленных на насильственный захват власти".

Во-вторых, сам суд должен быть легитимным. Одно дело, когда речь идет о так называемых судах на оккупированных территориях, другое – в РФ. Все "суды" на оккупированных территориях не являются таковыми.

"Также для создания специального трибунала, а такие были, например, для рассмотрения дело о геноциде в Руанде или последствий война на Балканах, необходимо руководствоваться законами и легитимными договорами на уровне международных организаций или государств, – продолжает юрист. – Должны быть определен механизм создания, полномочия, регламент. Не может какая-то отдельная страна создать какой-то суд без оснований и устроить показательный процесс".

В-третьих, непосредственно судебное рассмотрение должно быть объективным, как и досудебное разбирательство, подозреваемый имеет право сам выбирать для себя адвоката.

Напомним, в Донецке террористы проводят "следственные действия" над защитниками Мариуполя. Некоторым украинским военным уже поменяли "статус" – их называют не военнопленными, а подозреваемыми. И могут "судить" во время так называемого "трибунала" в Мариуполе.

Ранее Фокус разбирался, как оккупанты планируют провести "трибунал" в Мариуполе.