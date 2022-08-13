Як росіяни створюють фейковий "трибунал" у Маріуполі, — пояснює юрист

Процес не можна назвати легітимним, він не матиме жодної юридичної сили, стверджує експерт.

Судити військовополонених за участь у військових діях є військовим злочином, тож так званий трибунал над українськими захисниками Маріуполя, який російські сили готують у тимчасово окупованому місті, буде незаконним. Про це заявив юрист Віталій Хекало у матеріалі Фокуса.

За словами експерта, на лаві підсудних військовослужбовець може опинитися, якщо буде знайдено докази скоєння конкретного злочину, наприклад, вбивство конкретного цивільного. Але, як показує, практика, у Донецьку про таких не йдеться. Їм "інкримінують" "участь у збройному формуванні, не передбаченому законом" або "вчинення дій, спрямованих на насильницьке захоплення влади".

По-друге, сам суд має бути легітимним. Одна справа, коли йдеться про так звані суди на окупованих територіях, інша – у РФ. Усі "суди" на окупованих територіях є такими.

"Також для створення спеціального трибуналу, а такі були, наприклад, для розгляду справу про геноцид у Руанді або наслідків війни на Балканах, необхідно керуватися законами та легітимними договорами на рівні міжнародних організацій чи держав, – продовжує юрист. – Повинні бути визначені механізми створення, повноваження, регламент. Не може якась окрема країна створити якийсь суд без підстав та влаштувати показовий процес".

По-третє, безпосередньо судовий розгляд має бути об'єктивним, як і досудовий розгляд, підозрюваний має право сам вибирати собі адвоката.

Нагадаємо, у Донецьку терористи проводять "слідчі дії" над захисниками Маріуполя. Деяким українським військовим уже змінили "статус" – їх називають не військовополоненими, а підозрюваними. І можуть "судити" під час так званого "трибуналу" у Маріуполі.

Раніше Фокус розбирався, як окупанти планують провести "трибунал" у Маріуполі.