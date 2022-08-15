Славянск и Изюм перестали быть главными целями для ВС РФ, — ISW (фото)

Кремль, по данным аналитиков, основные силы перебрасывает на Херсонское и Запорожское направление, пытаясь подготовить оборону для возможного контрнаступления ВСУ.

Славянск и Изюм перестали быть ключевыми целями для руководства ВС РФ. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны ISW от 14 августа.

Аналитики отмечают, что на Славянском и Изюмском направлениях командование ВС РФ сосредоточило добровольческие подразделения, что свидетельствует о том, что указанные участки фронта перестали быть ключевыми для Кремля.

"Москва уделяет первоочередное внимание продвижению своих сил вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, стремясь использовать энтузиазм "сил ДНР" для захвата территории, которую им не удавалось захватить с 2014 года на Авдеевском направлении. Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что этот район не находится в центре внимания России и может быть уязвим для украинских контратак", — говорится в отчете ISW.

Российское командование, как предполагают эксперты, концентрируют все силы на юге Украины, где подразделения ВСУ также накапливают резервы и личный состав для проведения возможного контрнаступления. Помимо этого, как сказано в отчете, ВС РФ снимают свои регулярные формирования с восточных направлений и перебрасывают их в Запорожскую область.

[ + – ] Славянск и Изюм перестали быть ключевыми целями для ВС РФ

Напомни, ранее в Херсонской ОВА рассказывали о бегстве командования ВС РФ из оккупированного Херсона на фоне возможного контрнаступления ВСУ. По данным военной администрации, украинская армия взяла под огневой контроль основные маршруты в неподконтрольном регионе и нарушила планы Кремля относительно юга Украины.

Также сообщалось, что следующие две недели в Херсонской области станут решающими в рамках полномасштабной войны против России.