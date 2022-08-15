Слов'янськ та Ізюм перестали бути головними цілями для ЗС РФ, — ISW (фото)

Кремль, за даними аналітиків, основні сили перекидає на Херсонський та Запорізький напрям, намагаючись підготувати оборону для можливого контрнаступу ЗСУ.

Слов'янськ та Ізюм перестали бути ключовими цілями для керівництва ЗС РФ. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 14 серпня.

Аналітики зазначають, що на Слов'янському та Ізюмському напрямах командування ЗС РФ зосередило добровольчі підрозділи, що свідчить про те, що ці ділянки фронту перестали бути ключовими для Кремля.

"Москва приділяє першочергову увагу просуванню своїх сил навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, прагнучи використати ентузіазм "сил ДНР" для захоплення території, яку їм не вдавалося захопити з 2014 року на Авдіївському напрямі. Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов'янська тому, що цей район не знаходиться в центрі уваги Росії і може бути вразливим для українських контратак", — йдеться у звіті ISW.

Російське командування, як припускають експерти, концентрують усі сили на півдні України, де підрозділи ЗСУ також накопичують резерви та особовий склад для проведення можливого контрнаступу. Крім цього, як сказано у звіті, ЗС РФ знімають свої регулярні формування зі східних напрямків та перекидають їх у Запорізьку область.

[ + – ] Слов'янськ та Ізюм перестали бути ключовими цілями для ЗС РФ

Нагадаємо, раніше в Херсонській ОВА розповідали про втечу командування ЗС РФ з окупованого Херсона на тлі можливого контрнаступу ЗСУ, повідомляють новини сьогодні ukr.net. За даними військової адміністрації, українська армія взяла під вогневий контроль основні маршрути у непідконтрольному регіоні та порушила плани Кремля щодо півдня України.

Також повідомлялося, що наступні два тижні на Херсонщині стануть вирішальними в межах повномасштабної війни проти Росії.