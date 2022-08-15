Над Запорожской АЭС виднеется дым: в Энергодаре слышали взрывы (видео)

Ранее мэр Энергодара рассказал о том, что взрывы звучали в районе городской стелы и молитвенного дома. Тем временем в оккупационной администрации заявляют о якобы новых обстрелах со стороны ВСУ.

Над Запорожской атомной электростанцией в оккупированном российской армией Энергодаре вечером 15 августа снова виднеется столб дыма. Соответствующие кадры появились в местных пабликах в Telegram.

Что говорят украинские власти?

Информации о новых обстрелах российской армии украинских официальных лиц пока нет. Однако мэр Энергодара Дмитрий Орлов ранее рассказал, что около 16:00 были слышны взрывы в районе городской стелы и молитвенного дома.

Что заявляют россияне?

Тем временем оккупационная администрация Запорожской области заявляет, что украинские военные якобы ведут обстрел Энергодара. Коллаборанты утверждают, что взрывы слышны в городе и в районе АЭС.

Напомним, 15 августа оккупанты предложили объявить период тишины на Запорожской АЭС. Пособники российских войск заявили, что хотят "жесточайших санкций" за обстрелы атомной станции в Энергодаре.

14 августа Дмитрий Орлов рассказал, что ВС РФ в очередной раз обстреляли ЗАЭС. По его словам, в результате ударов пострадали мирные жители.

Отметим, 13 августа в украинской разведке сообщили, что российские войска готовят провокации на Запорожской АЭС с целью обвинить ВСУ. На въезде в Энергодар оккупанты поставили артиллерийскую установку с украинским флагом, с которой могут обстреливать электростанцию.