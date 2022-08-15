Над Запорізькою АЕС видніється дим: в Енергодарі чули вибухи (відео)

Раніше мер Енергодара розповів про те, що вибухи лунали в районі міської стели та молитовного будинку. Тим часом в окупаційній адміністрації заявляють про нібито нові обстріли з боку ЗСУ.

Над Запорізькою атомною електростанцією в окупованому російською армією Енергодарі ввечері 15 серпня знову видніється стовп диму. Відповідні кадри з'явилися у місцевих пабликах у Telegram.

Що говорить українська влада?

Інформації про нові обстріли російської армії українських офіційних осіб поки що немає. Проте мер Енергодара Дмитро Орлов раніше розповів, що близько 16:00 було чути вибухи в районі міської стели та молитовного будинку.

Що заявляють росіяни?

Тим часом окупаційна адміністрація Запорізької області заявляє, що українські військові нібито ведуть обстріл Енергодара. Колаборанти стверджують, що вибухи чути у місті та в районі АЕС.

Нагадаємо, 15 серпня окупанти запропонували оголосити період тиші на Запорізькій АЕС. Спільники російських військ заявили, що хочуть "найжорстокіших санкцій" за обстріл атомної станції в Енергодарі.

14 серпня Дмитро Орлов розповів, що ЗС РФ вкотре обстріляли ЗАЕС. За його словами, внаслідок ударів постраждали мирні мешканці.

Зазначимо, 13 серпня в українській розвідці повідомили, що російські війська готують провокації на Запорізькій АЕС з метою звинуватити ЗСУ. На в'їзді до Енергодару окупанти поставили артилерійську установку з українським прапором, з якої можуть обстрілювати електростанцію.