Войска РФ хаотично отступили после неудачной попытки штурмовать, – Генштаб

Враг пытался штурмовать позиции украинских войск сразу по нескольким направлениям, однако они завершались потерями и отходом.

На 173 день вторжения РФ в Украину враг пытается продолжать штурмовать позиции ВСУ сразу с нескольких направлений. Об этом указывается в вечерней сводке Генштаба в Фейсбуке.

К 20 августа в Беларуси должны завершить проверки готовности вооруженных сил. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории страны-агрессора.

Войска РФ безуспешно штурмуют позиции ВСУ

ВС РФ пытались штурмовыми действиями продвинутся в направлении Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Однако враг потерпел полной неудачи и хаотично отошел на ранее занятые позиции.

Войска РФ пытались штурмовать в районе Углегорский ТЭС однако безуспешно. После потерь он отошел. Та же ситуация настигла ВС РФ в районе Старомихайловки и Невельского.

Оккупанты пробовали атаковать на направлениях:

Славное-Новомихайловка

Сладкое-Водяное

Сладкое-Владимировка

Егоровка-Павловка

ВСУ по всем направлениям дали отпор. Враг откатился назад с потерями.

Харьковское направление

ВС РФ пытается недопустимо создание силами обороны условий для перехода в контрнаступление. Из артиллерии, танков и реактивных установок были нанесены удары по:

Слобожанскому, Пятихаткам, Ртыщевке, Одноробовке Сосновке, Слатиному и ряду других населенных пунктов. Была попытка штурмовать ВСУ на направлении Козачья Лопать — Уды. Силы обороны заставили отступить войска РФ.

Славянское направление

ВС РФ пытались безуспешно штурмовать на направлении Долгенькое-Мазановка. также были попытки огнем артиллерии оттеснить защитников из позиции в районе Грушевая, Краснополья, Асеевки и Мазанки.

Напомним, в ОП заявили, что войска РФ нанесли удары по гражданским объектам в 73 раза больше, чем по военным объектам. Ракеты прилетают по ТЦ, школам и объектам инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что авиация ВВС Украины нанесла удары по позициям ВС РФ — было уничтожено больше 10 единиц БМП.