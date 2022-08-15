Войска РФ хаотично отступили после неудачной попытки штурмовать, – Генштаб
Враг пытался штурмовать позиции украинских войск сразу по нескольким направлениям, однако они завершались потерями и отходом.
На 173 день вторжения РФ в Украину враг пытается продолжать штурмовать позиции ВСУ сразу с нескольких направлений. Об этом указывается в вечерней сводке Генштаба в Фейсбуке.
К 20 августа в Беларуси должны завершить проверки готовности вооруженных сил. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории страны-агрессора.
Войска РФ безуспешно штурмуют позиции ВСУ
ВС РФ пытались штурмовыми действиями продвинутся в направлении Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Однако враг потерпел полной неудачи и хаотично отошел на ранее занятые позиции.
Войска РФ пытались штурмовать в районе Углегорский ТЭС однако безуспешно. После потерь он отошел. Та же ситуация настигла ВС РФ в районе Старомихайловки и Невельского.
Оккупанты пробовали атаковать на направлениях:
- Славное-Новомихайловка
- Сладкое-Водяное
- Сладкое-Владимировка
- Егоровка-Павловка
ВСУ по всем направлениям дали отпор. Враг откатился назад с потерями.
Харьковское направление
ВС РФ пытается недопустимо создание силами обороны условий для перехода в контрнаступление. Из артиллерии, танков и реактивных установок были нанесены удары по:
Слобожанскому, Пятихаткам, Ртыщевке, Одноробовке Сосновке, Слатиному и ряду других населенных пунктов. Была попытка штурмовать ВСУ на направлении Козачья Лопать — Уды. Силы обороны заставили отступить войска РФ.
Славянское направление
ВС РФ пытались безуспешно штурмовать на направлении Долгенькое-Мазановка. также были попытки огнем артиллерии оттеснить защитников из позиции в районе Грушевая, Краснополья, Асеевки и Мазанки.
Напомним, в ОП заявили, что войска РФ нанесли удары по гражданским объектам в 73 раза больше, чем по военным объектам. Ракеты прилетают по ТЦ, школам и объектам инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что авиация ВВС Украины нанесла удары по позициям ВС РФ — было уничтожено больше 10 единиц БМП.