Війська РФ хаотично відступили після невдалої спроби штурмувати, – Генштаб

Ворог намагався штурмувати позиції українських військ одразу за декількома напрямками, проте вони завершувалися втратами та відходом.

На 173 день вторгнення РФ в Україну ворог намагається продовжувати штурмувати позиції ЗСУ одразу з кількох напрямків. Про це вказується у вечірньому зведенні Генштабу у Фейсбуці.

До 20 серпня у Білорусі мають завершити перевірки готовності збройних сил. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території країни-агресора.

Війська РФ безуспішно штурмують позиції ЗСУ

ЗС РФ намагалися штурмовими діями просунутися у напрямку Івано-Дар'ївки, Виїмки та Веселого. Проте ворог зазнав повної невдачі та хаотично відійшов на раніше зайняті позиції.

Війська РФ намагалися штурмувати в районі Вуглегірської ТЕС, проте безуспішно. Після втрат він відійшов. Та ж ситуація наздогнала ЗС РФ у районі Старомихайлівки та Невельського.

Окупанти намагалися атакувати на напрямках:

Славне-Новомихайлівка

Солодке-Водяне

Солодке-Володимирівка

Єгорівка-Павлівка

ЗСУ на усіх напрямках дали відсіч. Ворог відкотився назад із втратами.

Харківський напрямок

ЗС РФ намагається не допустити створення силами оборони умов переходу в контрнаступ. З артилерії, танків і реактивних установок було завдано ударів по:

Слобожанському, П'ятихаткам, Ртищівці, Одноробівці, Соснівці, Слатиному та ряду інших населених пунктів. Була спроба штурмувати ЗСУ на напрямі Козача Лопата — Уди. Сили оборони змусили відступити війська РФ.

Слов'янський напрямок

ЗС РФ намагалися безуспішно штурмувати на напрямку Довгеньке — Мазанівка. Також були спроби вогнем артилерії відтіснити захисників із позиції у районі Грушевого, Краснопілля, Асіївки та Мазанки.

Нагадаємо, в ОП заявили, що війська РФ завдали ударів по цивільних об'єктах у 73 рази більше, ніж по військових об'єктах. Ракети прилітають ТЦ, школи та об'єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що авіація ВПС України завдала ударів по позиціях ЗС РФ — було знищено понад 10 одиниць БМП.