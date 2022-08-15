Війська РФ хаотично відступили після невдалої спроби штурмувати, – Генштаб
Ворог намагався штурмувати позиції українських військ одразу за декількома напрямками, проте вони завершувалися втратами та відходом.
На 173 день вторгнення РФ в Україну ворог намагається продовжувати штурмувати позиції ЗСУ одразу з кількох напрямків. Про це вказується у вечірньому зведенні Генштабу у Фейсбуці.
До 20 серпня у Білорусі мають завершити перевірки готовності збройних сил. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території країни-агресора.
Війська РФ безуспішно штурмують позиції ЗСУ
ЗС РФ намагалися штурмовими діями просунутися у напрямку Івано-Дар'ївки, Виїмки та Веселого. Проте ворог зазнав повної невдачі та хаотично відійшов на раніше зайняті позиції.
Війська РФ намагалися штурмувати в районі Вуглегірської ТЕС, проте безуспішно. Після втрат він відійшов. Та ж ситуація наздогнала ЗС РФ у районі Старомихайлівки та Невельського.
Окупанти намагалися атакувати на напрямках:
- Славне-Новомихайлівка
- Солодке-Водяне
- Солодке-Володимирівка
- Єгорівка-Павлівка
ЗСУ на усіх напрямках дали відсіч. Ворог відкотився назад із втратами.
Харківський напрямок
ЗС РФ намагається не допустити створення силами оборони умов переходу в контрнаступ. З артилерії, танків і реактивних установок було завдано ударів по:
Слобожанському, П'ятихаткам, Ртищівці, Одноробівці, Соснівці, Слатиному та ряду інших населених пунктів. Була спроба штурмувати ЗСУ на напрямі Козача Лопата — Уди. Сили оборони змусили відступити війська РФ.
Слов'янський напрямок
ЗС РФ намагалися безуспішно штурмувати на напрямку Довгеньке — Мазанівка. Також були спроби вогнем артилерії відтіснити захисників із позиції у районі Грушевого, Краснопілля, Асіївки та Мазанки.
Нагадаємо, в ОП заявили, що війська РФ завдали ударів по цивільних об'єктах у 73 рази більше, ніж по військових об'єктах. Ракети прилітають ТЦ, школи та об'єкти інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що авіація ВПС України завдала ударів по позиціях ЗС РФ — було знищено понад 10 одиниць БМП.