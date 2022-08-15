Війська РФ завдали по цивільних об'єктах у 73 рази більше ударів, ніж по військових, – Подоляк

Російська армія випустила 22 тисячі снарядів із цивільних цілей і лише 300 — з військових. Ракети прилітають по хімвиробництвам, торговим центрам та школам.

Російські окупанти завдали по цивільних об'єктах в Україні у 73 рази більше ударів, ніж по військових. Таку статистику навів у Twitter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Війну якого типу веде Росія? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії РФ завдала 22 тисяч ударів по цивільних об'єктах. І лише 300 ударів — по військових. У 73 рази менше", — зазначив радник.

Подоляк вважає, що "спецоперація" та "демілітаризація" явно не підходять для того, що відбувається в країні.

"Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", — наголосив він.

[ + – ] Запуск однієї крилатої ракети "Калібр" коштує Росії 6,5 млн. доларів Фото: скріншот

Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін підтвердив зазначену статистику. Крилаті ракети, за його словами, пролітають просто над об'єктами ядерної енергетики.

"Ми бачимо попадання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва. Загарбники б'ють по об'єктах культурної та релігійної спадщини, торговим центрам та школам", — сказав він.

Заступник міністра наголосив на тому, що російські військові можуть запустити ракету в будь-який об'єкт.

Нагадаємо, що СБУ нещодавно затримала російського агента, який збирав дані про дислокації ЗСУ, аеродромів та військових полігонів на Одещині. Зрадником виявився медпрацівник однієї з держустанов області.

ЗСУ 9 серпня змогли ліквідувати 160 загарбників та 9 літаків в окупованому Криму.

Фокус раніше писав про обстріл російськими ракетами військових об'єктів на Вінниччині гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М "Кинжал". З початку повномасштабної війни армія РФ випускала такі ракети лише кілька разів.