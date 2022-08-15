Войска РФ нанесли по гражданским объектам в 73 раза больше ударов, чем по военным, – Подоляк

Российская армия выпустила 22 тысячи снарядов по гражданским целям и только 300 – по военным. Ракеты прилетают по химпроизводствам, торговым центрам и школам.

Российские оккупанты нанесли по гражданским объектам в Украине в 73 раза больше ударов, чем по военным. Такую статистику привел в Тwitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Войну какого типа ведет Россия? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тысяч ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше", – отметил советник.

Подоляк считает, что "спецоперация" и "демилитаризация" явно не подходят для происходящего в стране.

"Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", – подчеркнул он.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин подтвердил указанную статистику. Крылатые ракеты, по его словам, пролетают прямо над объектами ядерной энергетики.

"Мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства. Захватчики бьют по объектам культурного и религиозного наследия, торговым центрам и школам", – сказал он.

Замминистра акцентировал внимание на том, что российские военные могут запустить ракету в любой объект.

Напомним, что СБУ недавно задержала российского агента, который собирал данные о дислокациях ВСУ, аэродромах и военных полигонов в Одесской области. Предателем оказался медработник одного из госучреждений области.

ВСУ 9 августа смогли ликвидировать 160 захватчиков и 9 самолетов в оккупированном Крыму.

Фокус ранее писал про обстрел российскими ракетами военных объектов в Винницкой области гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования Х-47М "Кинжал". С начала полномасштабной войны армия РФ выпускала такие ракеты лишь несколько раз.