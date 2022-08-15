Войска РФ нанесли по гражданским объектам в 73 раза больше ударов, чем по военным, – Подоляк
Российская армия выпустила 22 тысячи снарядов по гражданским целям и только 300 – по военным. Ракеты прилетают по химпроизводствам, торговым центрам и школам.
Российские оккупанты нанесли по гражданским объектам в Украине в 73 раза больше ударов, чем по военным. Такую статистику привел в Тwitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Войну какого типа ведет Россия? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тысяч ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше", – отметил советник.
Подоляк считает, что "спецоперация" и "демилитаризация" явно не подходят для происходящего в стране.
"Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", – подчеркнул он.
Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин подтвердил указанную статистику. Крылатые ракеты, по его словам, пролетают прямо над объектами ядерной энергетики.
"Мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства. Захватчики бьют по объектам культурного и религиозного наследия, торговым центрам и школам", – сказал он.
Замминистра акцентировал внимание на том, что российские военные могут запустить ракету в любой объект.
Напомним, что СБУ недавно задержала российского агента, который собирал данные о дислокациях ВСУ, аэродромах и военных полигонов в Одесской области. Предателем оказался медработник одного из госучреждений области.
ВСУ 9 августа смогли ликвидировать 160 захватчиков и 9 самолетов в оккупированном Крыму.
Фокус ранее писал про обстрел российскими ракетами военных объектов в Винницкой области гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования Х-47М "Кинжал". С начала полномасштабной войны армия РФ выпускала такие ракеты лишь несколько раз.