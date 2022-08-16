Штурм и бои в городской застройке: СМИ показали обучение украинских бойцов в Британии

На фото новобранцы ВСУ обучаются как с британскими винтовками SA80, так и с китайскими версиями автоматов Калашникова АКМС

На базе британской военной базе в Великобритании продолжается обучение украинских военных. Defense News показали подготовку бойцов на фото.

Украинские военные проходят обучение в более 1000 км от дома в Англии. Журналисты показали обучение части бойцов из 10 тысяч новобранцев. Их будут учить в Великобритании в течении 120 дней. Солдаты получают навыки по стрельбе, оказанию первой помощи на поле боя и бои в городской застройке. Именно последние и показали журналистам издания.

Примечательно, что военные учиться как с британскими винтовками SA80, так и с китайским вариантом автомата Калашникова АКМС — Type 56-1. На это обратили внимание аналитики из Calibre Obscura. Британская армия похоже закупила китайские автоматы для военных. Аналитики утверждают, что их довольно просто найти на рынке оружия.

[ + – ] Украинские военные с китайскими АКМС

Бойцов ВСУ будут обучать инструкторы из таких стран:

Великобритания

Канада

Нидерланды

Новая Зеландия

Финляндия

Норвегия

Швеция

Дания

Напомним, 15 августа Новая Зеландия присоединилась к обучению украинских военных в Британии. Они направили 120 инструкторов.

13 августа глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад не устал от Украины. Все поставки только увеличиваются.