Штурм и бои в городской застройке: СМИ показали обучение украинских бойцов в Британии
На фото новобранцы ВСУ обучаются как с британскими винтовками SA80, так и с китайскими версиями автоматов Калашникова АКМС
На базе британской военной базе в Великобритании продолжается обучение украинских военных. Defense News показали подготовку бойцов на фото.
Украинские военные проходят обучение в более 1000 км от дома в Англии. Журналисты показали обучение части бойцов из 10 тысяч новобранцев. Их будут учить в Великобритании в течении 120 дней. Солдаты получают навыки по стрельбе, оказанию первой помощи на поле боя и бои в городской застройке. Именно последние и показали журналистам издания.
Примечательно, что военные учиться как с британскими винтовками SA80, так и с китайским вариантом автомата Калашникова АКМС — Type 56-1. На это обратили внимание аналитики из Calibre Obscura. Британская армия похоже закупила китайские автоматы для военных. Аналитики утверждают, что их довольно просто найти на рынке оружия.
Бойцов ВСУ будут обучать инструкторы из таких стран:
- Великобритания
- Канада
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Финляндия
- Норвегия
- Швеция
- Дания
Напомним, 15 августа Новая Зеландия присоединилась к обучению украинских военных в Британии. Они направили 120 инструкторов.
13 августа глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад не устал от Украины. Все поставки только увеличиваются.