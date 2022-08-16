Штурм та бої в міській забудові: ЗМІ показали навчання українських бійців у Британії

На фото новобранці ЗСУ навчаються як із британськими гвинтівками SA80, так і з китайськими версіями автоматів Калашнікова АКМС

На базі британської військової бази у Великій Британії триває навчання українських військових. Defense News показали підготовку бійців на фото.

Українські військові проходять навчання за 1000 км від дому в Англії. Журналісти показали навчання частини бійців із 10 тисяч новобранців. Їх навчатимуть у Великій Британії протягом 120 днів. Солдати отримують навички зі стрільби, надання першої допомоги на полі бою та бої у міській забудові. Саме останні показали журналістам видання.

Примітно, що військові навчатимуться як із британськими гвинтівками SA80, так і з китайським варіантом автомата Калашнікова АКМС — Type 56-1. На це звернули увагу аналітики із Calibre Obscura. Британська армія, схоже, закупила китайські автомати для військових. Аналітики стверджують, що їх досить легко знайти на ринку зброї.

[ + – ] Українські військові з китайськими АКМС

Бійців ЗСУ навчатимуть інструктори з таких країн:

Великобританія

Канада

Нідерланди

Нова Зеландія

Фінляндія

Норвегія

Швеція

Данія

Нагадаємо, 15 серпня Нова Зеландія приєдналася до навчання українських військових у Британії. Вони направили 120 інструкторів.

13 серпня глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що Захід не втомився від України. Усі постачання тільки збільшуються.