Российские войска обстреляли Запорожскую область: погибла женщина, разрушены десятки домов (фото)

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в результате нескольких часов беспрерывного обстрела получили ранения шесть человек, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Во вторник, 16 августа, войска России нанесли массированный ракетный удар по Орехову, Запорожская область, в результате чего населенный пункт и его окрестности сильно пострадали. Об этом рассказал глава Запорожской Областной военной администрации Александр Старух на канале в Telegram.

Он написал, что российские оккупанты били из ракетных систем залпового огня. Обстрел продолжался несколько часов.

"Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них — работники энергокомпании, которые восстанавливали сети", — написал он.

Также обстрел вызвал масштабные разрушения десятков частных домов, а также объектов гражданской инфраструктуры. В нескольких местах начались пожары, которые удалось ликвидировать сотрудникам ГСЧС.

[ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область [ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область [ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область [ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область [ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область [ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область [ + – ] Обстрел Орехова, Запорожская область

Отметим, что российские войска обстреливают не только населенные пункты Запорожской области, убивая гражданских и разрушая инфраструктуру, но и занятую ими же Запорожскую атомную электростанцию. Авария на этом стратегическом объекте может негативно повлиять на экологию не только Украины, но и практически всей Европы.

Ранее Фокус писал, что Резников озвучил цель обстрелов ЗАЭС со стороны РФ. По его словам, Москва продолжает пугать мировое сообщество.

Также напомним, что в Запорожской ОВА предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае ЧП на ЗАЭС. На сегодняшний день ситуация вокруг ЗАЭС, которую ВС РФ продолжают обстреливать, опасна не только для Запорожской, но и Днепропетровской области.