Російські війська обстріляли Запорізьку область: загинула жінка, зруйновано десятки будинків (фото)

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок кількох годин безперервного обстрілу отримали поранення шестеро людей, було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

У вівторок, 16 серпня, війська Росії завдали масованого ракетного удару по Оріхову, Запорізька область, унаслідок чого населений пункт і його околиці сильно постраждали. Про це розповів голова Запорізької Обласної військової адміністрації Олександр Старух на каналі в Telegram.

Він написав, що російські окупанти били з ракетних систем залпового вогню. Обстріл тривав кілька годин.

"Загинула одна місцева мешканка. Шестеро людей поранено, зокрема троє з них — працівники енергокомпанії, які відновлювали мережі", — написав він.

Також обстріл спричинив масштабні руйнування десятків приватних будинків, а також об'єктів цивільної інфраструктури. У кількох місцях почалися пожежі, які вдалося ліквідувати співробітникам ДСНС.

[ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область [ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область [ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область [ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область [ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область [ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область [ + – ] Обстріл Оріхова, Запорізька область

Зазначимо, що російські війська обстрілюють не лише населені пункти Запорізької області, вбиваючи цивільних і руйнуючи інфраструктуру, а й зайняту ними ж Запорізьку атомну електростанцію. Аварія на цьому стратегічному об'єкті може негативно вплинути на екологію не лише України, а й практично усієї Європи.

Раніше Фокус писав, що Резніков озвучив мету обстрілів ЗАЕС з боку РФ. За його словами, Москва продовжує лякати світову спільноту.

Також нагадаємо, що в Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч осіб у разі НП на ЗАЕС. Сьогодні ситуація навколо ЗАЕС, яку ЗС РФ продовжують обстрілювати, небезпечна не тільки для Запорізької, а й Дніпропетровської області.