Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російські війська обстріляли Запорізьку область: загинула жінка, зруйновано десятки будинків (фото)

Горіхів, пожежа, обстріл Запорізької області, війна в Україні, фото
Фото: Олександр Старух Telegram | Обстріл Оріхова, Запорізька область

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок кількох годин безперервного обстрілу отримали поранення шестеро людей, було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

У вівторок, 16 серпня, війська Росії завдали масованого ракетного удару по Оріхову, Запорізька область, унаслідок чого населений пункт і його околиці сильно постраждали. Про це розповів голова Запорізької Обласної військової адміністрації Олександр Старух на каналі в Telegram.

Він написав, що російські окупанти били з ракетних систем залпового вогню. Обстріл тривав кілька годин.

"Загинула одна місцева мешканка. Шестеро людей поранено, зокрема троє з них — працівники енергокомпанії, які відновлювали мережі", — написав він.

Також обстріл спричинив масштабні руйнування десятків приватних будинків, а також об'єктів цивільної інфраструктури. У кількох місцях почалися пожежі, які вдалося ліквідувати співробітникам ДСНС.

Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область
Обстріл Оріхова, Запорізька область

Зазначимо, що російські війська обстрілюють не лише населені пункти Запорізької області, вбиваючи цивільних і руйнуючи інфраструктуру, а й зайняту ними ж Запорізьку атомну електростанцію. Аварія на цьому стратегічному об'єкті може негативно вплинути на екологію не лише України, а й практично усієї Європи.

Раніше Фокус писав, що Резніков озвучив мету обстрілів ЗАЕС з боку РФ. За його словами, Москва продовжує лякати світову спільноту.

Також нагадаємо, що в Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч осіб у разі НП на ЗАЕС. Сьогодні ситуація навколо ЗАЕС, яку ЗС РФ продовжують обстрілювати, небезпечна не тільки для Запорізької, а й Дніпропетровської області.