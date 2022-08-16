В оккупированном Херсоне пенсионеры перечислили выплаты россиян на нужды ВСУ

За два месяца пожилая супружеская пара получила 40 тысяч рублей РФ, однако российские деньги решили себе не оставлять, а поменяли на гривны.

Заместитель главы Херсонской областной администрации Юрий Соболевский рассказал о том, что услышал удивительную историю от местной журналистки. Почтальон принес пенсионерам так называемую "пенсию", хотя пара не обращалась по этому поводу ни к кому, о чем Соболевский написал на своем канале в Telegram.

По его словам, пенсионеры никому не предоставляли свои данные, однако им принесли за два месяца 40 тысяч рублей (это чуть больше 24 тысяч гривен). Однако пара решила не тратить эти деньги на себя. Пенсионеры поменяли рубли на гривны и положили их на свой счет в украинском банке. По словам Соболевской, сейчас такое очень трудно сделать в городе, который контролируют оккупанты.

Уже со своего счета пожилая пара перевела все деньги на помощь Вооруженным силам Украины.

"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и есть город-герой. На таких патриотах держится Херсон", — отметил Соболевский.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ массово вывозят из Херсонской области в Крым железнодорожные вагоны. Железнодорожникам приказали не трогать только платформы для транспортировки техники и некоторый парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

Также мы сообщали, почему контингент оккупантов на правом берегу Херсонщины обречен. Наиболее боеспособные подразделения 5-й и 35-й общевойсковых армий российских оккупационных войск (РОВ) засели на левом берегу и не спешат передислоцироваться на правый.

Еще напомним, что депутат Сергей Хлань заявил, что следующие две недели в Херсонской области станут решающими. Оккупанты оказывают давление на местных медиков и учителей, заставляя их соглашаться на оплату труда в рублях и угрожая им увольнениями.