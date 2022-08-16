В окупованому Херсоні пенсіонери переказали виплати росіян на потреби ЗСУ

За два місяці подружня пара похилого віку отримала 40 тисяч рублів РФ, проте російські гроші вирішили собі не залишати, а поміняли на гривні.

Заступник голови Херсонської обласної адміністрації Юрій Соболевський розповів, що почув дивовижну історію від місцевої журналістки. Листоноша приніс пенсіонерам так звану "пенсію", хоча пара не зверталася з цього приводу ні до кого, про що Соболевський написав на своєму каналі в Telegram.

За його словами, пенсіонери нікому не надавали своїх даних, проте їм принесли за два місяці 40 тисяч рублів (це трохи більше 24 тисяч гривень). Однак пара вирішила не витрачати ці гроші на себе. Пенсіонери поміняли рублі на гривні та поклали їх на свій рахунок в українському банку. За словами Соболевського, зараз таке дуже важко зробити в місті, яке контролюють окупанти.

Уже зі свого рахунку похилого віку переказала всі гроші на допомогу Збройним силам України.

"Знаєте, завдяки таким людям Херсон і є місто-герой. На таких патріотах тримається Херсон", — зазначив Соболевський.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ масово вивозять із Херсонської області в Крим залізничні вагони. Залізничникам наказали не чіпати лише платформи для транспортування техніки та деякий парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО.

Також ми повідомляли, чому контингент окупантів на правому березі Херсонщини приречений. Найбільш боєздатні підрозділи 5-ї та 35-ї загальновійськових армій російських окупаційних військ (РОВ) засіли на лівому березі та не поспішають передислокуватися на правий.

Ще нагадаємо, що депутат Сергій Хлань заявив, що наступні два тижні в Херсонській області стануть вирішальними. Окупанти чинять тиск на місцевих медиків і вчителів, змушуючи їх погоджуватися на оплату праці в рублях і погрожуючи їм звільненнями.