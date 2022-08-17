Командирам Черноморского флота РФ тайно представили нового командующего, — СМИ

Представление Виктора Соколова прошло непублично, так как в Севастополе объявлен повышенный уровень террористической угрозы.

В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представили нового командующего — вице-адмирала Виктора Соколова, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники во флоте. По их словам, сейчас Соколов принимает дела.

Мероприятие не было публичным, так как в Севастополе объявлен повышенный уровень террористической опасности. При этом источники считают, что в военное время "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".

В штабе Черноморского флота эту информацию официально не комментируют.

Чем известен Виктор Соколов?

Новый командующий Черноморским флотом ранее служил на Тихоокеанском и на Северном флотах. В 2016 году он возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота. В состав флотилии входили тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

"Адмирал Кузнецов" во время сирийского похода стал объектом насмешек не только в СМИ, но и политиков. В Великобритании его назвали "кораблем позора" из-за густого дыма, которым коптил авианосец, добираясь до Средиземного моря. Также на крейсере во время этого похода произошли аварии двух истребителей.

Ранее стало известно об увольнении командующего ЧФ РФ адмирала Игоря Осипова. Возможной причиной его увольнения называют катастрофические последствия взрывов на крымской авиабазе, где базируется 43-й морской штурмовой авиаполк — главная ударная сила Черноморского флота.

В мае Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало о том, что проблемы у Осипова начались после потери флагманского крейсера "Москва": командующего отстранили от должности и арестовали. Также репрессии применили к первому заместителю командующего ЧФ РФ вице-адмиралу Сергею Пинчуку: в отношении него начались следственные действия.

Весной источники издания Financial Times сообщали, что президент РФ Владимир Путин пришел в ярость когда узнал, что крейсер "Москва" уничтожен.