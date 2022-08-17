Командирам Чорноморського флоту РФ таємно представили нового командувача, — ЗМІ

Представлення Віктора Соколова пройшло непублічно, оскільки в Севастополі оголошено підвищений рівень терористичної загрози.

У Севастополі членам військової ради Чорноморського флоту представили нового командувача — віцеадмірала Віктора Соколова, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у флоті. За їхніми словами, зараз Соколов приймає справи.

Захід не був публічним, оскільки у Севастополі оголошено підвищений рівень терористичної небезпеки. При цьому джерела вважають, що у воєнний час "ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення".

У штабі Чорноморського флоту цю інформацію офіційно не коментують.

Чим відомий Віктор Соколов?

Новий командувач Чорноморським флотом раніше служив на Тихоокеанському та на Північному флотах. У 2016 році він очолював бойовий похід у Середземне море загону кораблів Північного флоту. До складу флотилії входили важким крейсером "Адмірал Флоту Радянського Союзу Ковалів" і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий".

"Адмірал Кузнецов" під час сирійського походу став об'єктом глузувань не лише у ЗМІ, а й політиків. У Великій Британії його назвали "кораблем ганьби" через густий дим, яким коптив авіаносець, добираючись до Середземного моря. Також на крейсері під час цього походу сталися аварії двох винищувачів.

Раніше стало відомо про звільнення командувача ЧФ РФ адмірала Ігоря Осипова. Можливою причиною його звільнення називають катастрофічні наслідки вибухів на кримській авіабазі, де базується 43 морський штурмовий авіаполк — головна ударна сила Чорноморського флоту.

У травні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про те, що проблеми в Осипова почалися після втрати флагманського крейсера "Москва": командувача усунули з посади та заарештували. Також репресії застосували проти першого заступника командувача ЧФ РФ віцеадмірала Сергія Пінчука: щодо нього почалися слідчі дії.

Навесні джерела видання Financial Times повідомляли, що президент РФ Володимир Путін розлютився коли дізнався, що крейсер "Москва" знищений.