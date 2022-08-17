Отказались воевать в Украине: РФ провалила программу подготовки резервистов, — ВСУ

Участвовать во вторжении не захотели более 8 тысяч военных — это 20 батальонов по 400 людей в них.

Министерство обороны России провалило программу подготовки резервистов "БАРС" (боевой армейский резерв специальный, — ред). Программа должна была подготовить резервистов к вторжению в Украину, участие в нем позиционировалось "службой на пол ставки". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

В 2021 году на границе с Украиной Россия провела учения с участием 38 тысяч резервистов, однако на войну против Украины ехать захотели не все. По информации ведомства, воевать отказались более 8 тысяч человек — это 20 батальонов по 400 людей в них.

"В государственных СМИ бойцов БАРСа называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц. Вместо контрактов с ними подписываются договоры без указания нанимателей и плательщиков", — рассказал СтратКом.

Кроме того, в ВСУ заявили, что официально "БАРС" не входит в структуры Минобороны РФ и имеет непонятный статус. Из-за этого в дальнейшем возникают трудности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплат.

Напомним, 21 июля в украинской разведке сообщали, что потери в российской армии не критические, потому что в стране проходит скрытая мобилизация. В то же время Россия имеет проблемы с комплектацией батальонно-тактических групп в армии из-за дефицита людей из военными специальностями.

25 июля в ГУР рассказали, что в РФ начали мобилизировать медиков на фронт из-за большого количества раненых солдат. Мобилизация медперсонала будет проходить по всей России, в том числе и Москве. В дальнейшем медиков планируют отправить на оккупированные территории Украины.

8 августа росСМИ сообщали, что в России созданы 40 "добровольческих" батальонов для участия в войне с Украиной. Наемникам, в зависимости от региона, предлагают большие денежные выплаты — от 130 до 300 тысяч рублей ежемесячно.