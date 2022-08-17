Відмовилися воювати в Україні: РФ провалила програму підготовки резервістів, — ЗСУ

Брати участь у вторгненні не захотіли понад 8 тисяч військових — це 20 батальйонів по 400 осіб у них.

Міністерство оборони Росії провалило програму підготовки резервістів "БАРС" (бойовий армійський резерв спеціальний, — ред). Програма мала підготувати резервістів до вторгнення в Україну, участь у ньому позиціонувалась "службою на півставки". Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

У 2021 році на кордоні з Україною Росія провела навчання за участю 38 тисяч резервістів, проте на війну проти України їхати захотіли не всі. За інформацією відомства, воювати відмовилися понад 8 тисяч людей — це 20 батальйонів по 400 людей.

"У державних ЗМІ бійців БАРСа називають "добровольцями", хоча вони воюють за зарплату: пропонують 205 000 рублів на місяць. Замість контрактів із ними підписуються договори без вказівки наймачів і платників", — розповів СтратКом.

Крім того, у ЗСУ заявили, що офіційно "БАРС" не входить до структур Міноборони РФ і має незрозумілий статус. Через це надалі виникають труднощі з оформленням статусу ветерана, лікуванням і виплатами.

Нагадаємо, 21 липня в українській розвідці повідомляли, що втрати у російській армії не критичні, тому що в країні відбувається прихована мобілізація. Водночас, Росія має проблеми з комплектацією батальйонно-тактичних груп в армії через дефіцит людей з військовими спеціальностями.

25 липня в ГУР розповіли, що в РФ почали мобілізувати медиків на фронт через велику кількість поранених солдат. Мобілізація медперсоналу проходитиме по всій Росії, зокрема й у Москві. Надалі медиків планують відправити на окуповані території України.

8 серпня росЗМІ повідомляли, що в Росії створено 40 "добровольчих" батальйонів для участі у війні з Україною. Найманцям, залежно від регіону, пропонують великі грошові виплати від 130 до 300 тисяч рублів щомісяця.