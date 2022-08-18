ВСУ ударили по складу оккупантов в Херсонской области, — ОК "Юг"

Российские оккупанты продолжают нести потери на южном направлении. Однако их корабли с ракетами в Черном море представляют угрозу безопасности Украине

Украинские военные продолжают наносить удары с авиации по оккупантам. В течении 17 августа ВСУ уничтожили российский склад БК в Белогородке, сообщает оперативное командование "Юг".

"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", — отметили в командовании.

Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, российские оккупанты потеряли:

29 солдат;

самоходную пушку 203-го калибра "Пион";

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

склад снабжения боекомплекта в Белогорке.

Окончательные потери захватчиков уточняются.

Оккупанты продолжают обстреливать Украину. Четырехкратно за прошедший день враг атаковал Зеленодольскую громаду Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды бил из "Града". Все снаряды упали в открытую местность, потерь среди людей нет.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота практически не имеет изменений. Захватчики продолжают держать наготове 2 ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр" и 1 ВДК.

"Поэтому остается вероятность ракетных ударов и обстрелов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная, на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", — добавили в оперативном командовании "Юг".

Ранее мы сообщали, что ВС РФ пытаются не допустить продвижения украинской армии на юге. По информации ВСУ, российские войска имели частичный успех в наступлении на Авдеевку и Новомихайловку.

Напомним, что ВСУ уничтожили базу военных РФ в Новой Каховке. Погибли 12 оккупантов. Удар пришелся точно по казармам и военной технике россиян. Управление стратегических коммуникаций ВСУ отчиталось о точном "курении в неустановленном месте".