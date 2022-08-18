ЗСУ вдарили по складу окупантів у Херсонській області, — ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують нести втрати на південному напрямку. Однак їхні кораблі з ракетами в Чорному морі становлять безпекову загрозу Україні

Українські військові продовжують завдавати ударів з авіації по окупантам. Протягом 17 серпня ЗСУ знищили російський склад БК у Білогородці, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів і районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", — зазначили у командуванні.

Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, російські окупанти втратили:

29 солдатів;

самохідну гармату 203-го калібру "Піон";

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Остаточні втрати загарбників уточнюються.

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Чотириразово за минулий день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією і двічі бив із "Града". Усі снаряди впали у відкриту місцевість, втрат серед людей немає.

У Чорному морі корабельнеого угруповання ворожого флоту мало змін. Загарбники продовжують тримати напоготові 2 ракетоносія з 16 ракетами типу "Калібр" та 1 ВДК.

"Тому залишається можливість ракетних ударів і обстрілів на рівні — висока, мінна небезпека в прибережних зонах — підвищена, на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега", — додали в оперативному командуванні "Південь".

Раніше ми повідомляли, що ЗС РФ намагаються не допустити просування української армії на півдні. За інформацією ЗСУ, російські війська мали частковий успіх у наступі на Авдіївку та Новомихайлівку.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили базу військових РФ у Новій Каховці. Загинули 12 окупантів. Удар припав точно по казармах та військовій техніці росіян. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відзвітувало про точне "куріння у невстановленому місці".