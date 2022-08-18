Не успевают за США: 6 стран ЕС не оказали военной помощи Украине в июле (инфографика)

Утверждается, что с конца апреля наблюдается тенденция к снижению обязательств Европы по оказанию военной помощи Украине. А сумма в 1,5 млрд евро военной помощи, которая была объявлена союзниками в Копенгагене, несравнимо мала.

Шесть европейских стран — Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша в июле месяце не предложили Украине никаких новых двусторонних военных обязательств. Такая ситуация сложилась впервые с момента февральского вооруженного вторжения РФ в Украину, передает американское издание Politico опираясь на данные Ukraine Support Tracker.

Обозреватели отмечают, что изменения в европейской оборонной политике, в результате которой поставки вооружения в Украину может сократиться, окажутся несвоевременными, поскольку в этот момент Вооруженные силы Украины могут начать решающее контрнаступление.

По информации Кильского института мировой экономики, который отслеживал динамику поставок вооружения в Украину, страны ЕС не успевают за военной помощью, поступающей из США. Это может свидетельствовать о том, что помощь от таких стран, как Великобритания и Польша, может оказаться на исходе.

[ + – ] Вид помощи. Обязательства стран-доноров перед Украиной с 24 января по 3 августа 2022 года

[ + – ] ВВП страны-донора, с учетом и без учета доли ЕС. Данные с с 24 января по 3 августа 2022 года

Специалисты института отмечают с конца апреля наблюдается тенденция к снижению обязательств Европы по оказанию военной помощи Украине.

"В июле страны-доноры почти не инициировали новую помощь, но они предоставили часть уже выделенной поддержки, например, системы вооружений", — говорит Кристоф Требеш, руководитель группы, которая составляет отчеты военной помощи Украине.

По его словам, на прошлой неделе западные союзники договорились о предоставлении Украине 1,5 млрд евро, однако, если проанализировать цифры, это сумма "мизерна по сравнению с той, что была озвучена на предыдущих конференциях".

Требеш утверждает, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как нечто большее, чем кризис еврозоны или пандемия коронавируса, на борьбу с которыми ЕС потратил миллиарды евро.

"Я бы сказал, что это удивительно мало, учитывая то, что поставлено на карту", — подчеркнул он.

[ + – ] Государственная поддержка Украины: по группам стран, млрд. евро

[ + – ] Государственная поддержка Украины: по ВВП стран-доноров, включая расходы на беженцев

Аналитик по вопросам европейской обороны из Брюссельского свободного института Даниэль Фиотт считает, что ближайшие недели и месяцы станут испытанием политического и экономического авторитета Европы. По его мнению Украина нуждается не в обещаниях, а в конкретном ресурсе.

"Мы надеемся, что европейские производители оружия смогут удовлетворить растущий спрос, но мы также должны надеяться, что правительства не будут препятствовать поставкам, когда военная техника станет доступной", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Тайвань передал Украине необычные военные беспилотные дроны Revolver 860, которые способны сбрасывать мины на противника. Дрон может нести до восьми 60-мм мин или боеприпасов других калибров по заказу клиента, например, 81-мм или 120-мм.