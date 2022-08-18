Не встигають за США: 6 країн ЄС не надали військової допомоги Україні в липні (інфографіка)

Стверджується, що з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань Європи щодо надання військової допомоги Україні. А сума в 1,5 млрд євро військової допомоги, яку оголосили союзники в Копенгагені, незрівнянно мала.

Шість європейських країн — Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Польща у липні не запропонували Україні жодних нових двосторонніх військових зобов'язань. Така ситуація склалася вперше з моменту лютневого збройного вторгнення РФ в Україну, передає американське видання Politico, спираючись на дані Ukraine Support Tracker.

Оглядачі зазначають, що зміни в європейській оборонній політиці, внаслідок якої постачання озброєння в Україну може скоротитися, виявляться несвоєчасними, оскільки наразі Збройні Сили України можуть почати вирішальний контрнаступ.

За інформацією Кільського інституту світової економіки, який відстежував динаміку постачання озброєння в Україну, країни ЄС не встигають за військовою допомогою, що надходить із США. Це може свідчити про те, що допомога від таких країн, як Великобританія та Польща, може бути закінчена.

[ + – ] Вид допомоги. Зобов'язання країн-донорів перед Україною з 24 січня по 3 серпня 2022 року

[ + – ] ВВП країни-донора, з урахуванням та без урахування частки ЄС. Дані з 24 січня по 3 серпня 2022 року

Фахівці інституту зазначають, що з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань Європи щодо надання військової допомоги Україні.

"У липні країни-донори майже не ініціювали нову допомогу, але вони надали частину вже виділеної підтримки, наприклад системи озброєнь", — каже Крістоф Требеш, керівник групи, яка складає звіти військової допомоги Україні.

За його словами, минулого тижня західні союзники домовилися про надання Україні 1,5 млрд євро, проте, якщо проаналізувати цифри, це сума "мізерна, якщо порівняти з тією, яку озвучили на попередніх конференціях".

Требеш стверджує, що європейські країни мають розглядати війну в Україні як щось більше, ніж криза єврозони чи пандемія коронавірусу, на боротьбу з якими ЄС витратив мільярди євро.

"Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи те, що поставлено на карту", — наголосив він.

[ + – ] Державна підтримка України: за групами країн, млрд євро

[ + – ] Державна підтримка України: щодо ВВП країн-донорів, включаючи витрати на біженців

Аналітик з питань європейської оборони з Брюссельського вільного інституту Даніель Фіотт вважає, що найближчі тижні та місяці стануть випробуванням політичного та економічного авторитету Європи. На його думку, Україна потребує не обіцянок, а конкретного ресурсу.

"Ми сподіваємося, що європейські виробники зброї зможуть задовольнити чим раз більший попит, але ми також повинні сподіватися, що уряди не перешкоджатимуть поставкам, коли військова техніка стане доступною", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Тайвань передав Україні незвичайні військові безпілотні дрони Revolver 860, які здатні скидати міни на супротивника. Дрон може нести до восьми 60 мм мін або боєприпасів інших калібрів на замовлення клієнта, наприклад, 81 мм або 120 мм.