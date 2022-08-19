"Курить меньше надо": Арестович прокомментировал взрывы в Крыму

В последние дни в Крыму часто слышны взрывы. Помимо этого, на временно оккупированном полуострове была даже воздушная тревога.

В четверг вечером, 18 августа, на территории временно оккупированного Россией Крыма была слышна сирена воздушной тревоги. Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы, которые прогремели на полуострове, а также в Белгородской области РФ.

"Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты. Воздушная тревога в Керчи. Воздушная тревога в Севастополе. В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20-й армии), воюющей на Изюмском направлении. Как вы понимаете — мы тут ни при чем. Курить меньше надо", — написал советник главі Офиса президента в Telegram.

[ + – ] Арестович посоветовал оккупантам "меньше курить"

Напомним, что в последнее время во временно оккупированном Крыму неспокойно. 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.

В свою очередь, РФ называет взрывы в Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений. Полуостров перестал быть безопасным после спецопераций Киева, из-за чего Кремль провел секретные перестановки в командовании Черноморского флота РФ.