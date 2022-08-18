РФ называет взрывы в Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений, — ISW

Полуостров перестал быть безопасным после спецопераций Киева, из-за чего Кремль провел секретные перестановки в командовании Черноморского флота РФ.

Власти России специально называют взрывы в Крыму терактами, чтобы отвлечь внимание от своих военных преступлений и предотвратить объявление РФ страной, спонсирующей терроризм. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 17 августа.

По данным аналитиков, Кремль прилагает все усилия, чтобы выставить удары украинской армии по военным объектам ВС РФ в Крыму как террористические акты. Эти нарративы специально обыгрываются, чтобы сместить акцент от военных преступлений, совершенных российскими солдатами, а также для предотвращения объявления России страной, которая спонсирует терроризм.

В своем отчете ISW цитирует "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который возложил ответственность за взрывы на стратегических объектах на представителей организации "Хизб ут-Тахрир"

"Российские чиновники, вероятно, будут все чаще связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, проводимыми исламистскими организациями в попытке очернить украинское партизанское движение и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Нападения на российские военные объекты вполне укладываются в рамки законного применения силы и не являются актами терроризма, равно как и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламисты", — говорится в отчете ISW.

Более того, как отмечают американские аналитики, руководство РФ разуверилось в безопасности Крыма после серии ударов украинской армии по военным объектам ВС РФ на полуострове. На фоне успешных спецоперации Киева вице-адмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова на должности командующего Черноморским флотом.

РосСМИ, по данным ISW, стремились сохранить высокий уровень секретности кадровых перестановок, "забивая" информпространство сообщениями о "террористической угрозе" на полуострове.

"Недавние украинские удары привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и спровоцировали перестройку состава сил, логистики и руководства российской группировки в Крыму, чтобы смягчить последствия дальнейших ударов", — добавили американские аналитики в своем отчете от 17 августа.

Стоит отметить, что британская разведка сообщила о снижении возможностей авиации Черноморского флота РФ после серии взрывов в Крыму.

Также сообщалось, что из оккупированного Крыма сотни человек пытались выехать после серии взрывов на военных объектах ВС РФ. Из-за сокращения числа поездов жителям и туристам приходилось добираться в российские города на автобусах.