РФ називає вибухи в Криму терактами, щоб відволікти від своїх воєнних злочинів, — ISW

Півострів перестав бути безпечним після спецоперацій Києва, через що Кремль провів секретні перестановки в командуванні Чорноморського флоту РФ.

Влада Росії спеціально називає вибухи в Криму терактами, щоб відвернути увагу від своїх воєнних злочинів і запобігти оголошенню РФ країною, яка спонсорує тероризм. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 17 серпня.

За даними аналітиків, Кремль докладає всіх зусиль, щоб виставити удари української армії по військових об'єктах ЗС РФ у Криму як терористичні акти. Ці наративи спеціально обігруються, щоб усунути акцент від воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами, а також для запобігання оголошення Росії країною, яка спонсорує тероризм.

У своєму звіті ISW цитує "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова, який поклав відповідальність за вибухи на стратегічних об'єктах на представників організації "Хізб ут-Тахрір"

"Російські чиновники, ймовірно, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, що проводяться ісламістськими організаціями у спробі очорнити український партизанський рух і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Напади на російські військові об'єкти цілком вкладаються у межі законного застосування сили і не є актами тероризму, так само як і немає жодних доказів того, що ці напади вчинили ісламісти", — йдеться у звіті ISW.

До того ж, як зазначають американські аналітики, керівництво РФ зневірилося у безпеці Криму після серії ударів української армії по військових об'єктах ЗС РФ на півострові. На тлі успішних спецоперацій Києва віцеадмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморського флоту.

РосЗМІ, за даними ISW, прагнули зберегти високий рівень секретності кадрових перестановок, "забиваючи" інформпростор повідомленнями про "терористичну загрозу" на півострові.

"Нещодавні українські удари привели російські сили у стан підвищеної бойової готовності та спровокували перебудову складу сил, логістики та керівництва російського угруповання у Криму, щоб пом'якшити наслідки подальших ударів", — додали американські аналітики у своєму звіті від 17 серпня.

Варто зазначити, що британська розвідка повідомила про зниження можливостей авіації Чорноморського флоту РФ після серії вибухів у Криму.

Також повідомлялося, що з окупованого Криму сотні людей намагалися виїхати після серії вибухів на військових об'єктах ЗС РФ. Через скорочення кількості потягів мешканцям і туристам доводилося добиратися до російських міст автобусами.