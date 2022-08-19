"Курити менше треба": Арестович прокоментував вибухи у Криму

Останніми днями у Криму часто чути вибухи. Крім того, на тимчасово окупованому півострові була навіть повітряна тривога.

У четвер увечері, 18 серпня, на території тимчасово окупованого Росією Криму було чутно сирену повітряної тривоги. Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вибухи, які пролунали на півострові, а також у Білгородській області РФ.

"Авіабаза Бельбек (Крим), прильоти. Повітряна тривога в Керчі. Повітряна тривога в Севастополі. У Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку. Як Ви розумієте — ми тут ні до чого. Курити менше треба", — написав радник глави Офісу президента в Telegram.

[ + – ] Арештович порадив окупантам "менше курити"

Нагадаємо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму неспокійно. 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.

У свою чергу РФ називає вибухи в Криму терактами, щоб відволікти від своїх військових злочинів. Півострів перестав бути безпечним після спецоперацій Києва, через що Кремль провів секретні перестановки в командуванні Чорноморського флоту РФ.