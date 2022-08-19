Минус 73 захватчики за сутки: на юге ВСУ четыре раза ударили по оккупантах — ОК "Юг"

ВСУ в течение суток выполнили более 200 огневых задач. Армия РФ потеряла не только живую силу, но и много техники.

Украинские военные в течение четверга, 18 августа, нанесли четыре авиаудара по российских оккупантах в Баштанском и Бериславском районах. Ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили более 200 огневых задач, сообщает оперативное командование "Юг".

Воины ЗСУ не дали захватчикам восстановить и продолжать использовать Каховский мост.

За прошедшие сутки армия РФ потеряла:

73 оккупантов;

3 танка;

4 пусковые установки;

1 радиолокационную станцию к ЗРК С-300;

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

1 склад боеприпасов.

Украинские защитники два раза проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами, которые захватила армия противника. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями. Противник получил огневое поражение. Захватчики были вынужденны вместе с техникой вернутся на исходные позиции. В плен удалось взять двоих оккупантов.

Захватчики в ответ попытались штурмовать направление Александровка – Станислав, однако потерпели поражение и ушли с потерями.

Со стороны врага в течение суток было 7 атак украинских позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения авиацией. Украинская сторона потерь не имеет.

Ранее мы сообщали, что ВСУ под Харьковом "приземлили" новейший самолет россиян за $50 млн. Под удар попал истребитель ВСК РФ — Су30 СМ, который был выпущен Иркутским авиационным заводом в 2018 году. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, самолет базировался на авиабазе под Курском.

Напомним, ВСУ ударили по складу оккупантов в Херсонской области. Российские захватчики продолжают нести потери на южном направлении. Однако их корабли с ракетами в Черном море представляют угрозу безопасности Украине.