Мінус 73 загарбники за добу: на півдні ЗСУ чотири рази вдарили по окупантах — ОК "Південь"
ЗСУ протягом доби виконали понад 200 вогневих завдань. Армія РФ втратила не тільки живу силу, а й багато техніки.
Українські військові протягом четверга, 18 серпня, завдали чотири авіаудари по російських окупантах у Баштанському та Бериславському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи України виконали понад 200 вогневих завдань, повідомляє оперативне командування "Південь".
Воїни ЗСУ не дали загарбникам відновити та продовжувати використовувати Каховський міст.
Минулої доби армія РФ втратила:
- 73 окупанти;
- 3 танки;
- 4 пускові установки;
- 1 станцію радіолокації до ЗРК С-300;
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- 1 склад боєприпасів.
Українські захисники двічі проводили наступальні дії з метою опанування нових населених пунктів, які захопила армія противника. Під час однієї з атак зустрілися із двома десантно-штурмовими підрозділами. Противник зазнав вогневої поразки. Загарбники були змушені разом із технікою повернуться на вихідні позиції. У полон вдалося взяти двох окупантів.
Загарбники у відповідь спробували штурмувати напрямок Олександрівка – Станіслав, проте зазнали поразки та пішли з втратами.
З боку ворога протягом доби було 7 атак по українських позиціях та населених пунктів вздовж лінії зіткнення авіацією. Українська сторона втрат не має.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ під Харковом "приземлили" найновіший літак росіян за $50 млн. Під удар потрапив винищувач ТСК РФ — Су30 СМ, випущений Іркутським авіаційним заводом у 2018 році. Як повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко, літак базувався на авіабазі під Курськом.
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по складу окупантів у Херсонській області. Російські загарбники продовжують зазнавати втрат на південному напрямку. Проте їхні кораблі з ракетами у Чорному морі становлять загрозу безпеці України.