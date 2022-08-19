Мінус 73 загарбники за добу: на півдні ЗСУ чотири рази вдарили по окупантах — ОК "Південь"

ЗСУ протягом доби виконали понад 200 вогневих завдань. Армія РФ втратила не тільки живу силу, а й багато техніки.

Українські військові протягом четверга, 18 серпня, завдали чотири авіаудари по російських окупантах у Баштанському та Бериславському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи України виконали понад 200 вогневих завдань, повідомляє оперативне командування "Південь".

Воїни ЗСУ не дали загарбникам відновити та продовжувати використовувати Каховський міст.

Минулої доби армія РФ втратила:

73 окупанти;

3 танки;

4 пускові установки;

1 станцію радіолокації до ЗРК С-300;

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

1 склад боєприпасів.

Українські захисники двічі проводили наступальні дії з метою опанування нових населених пунктів, які захопила армія противника. Під час однієї з атак зустрілися із двома десантно-штурмовими підрозділами. Противник зазнав вогневої поразки. Загарбники були змушені разом із технікою повернуться на вихідні позиції. У полон вдалося взяти двох окупантів.

Загарбники у відповідь спробували штурмувати напрямок Олександрівка – Станіслав, проте зазнали поразки та пішли з втратами.

З боку ворога протягом доби було 7 атак по українських позиціях та населених пунктів вздовж лінії зіткнення авіацією. Українська сторона втрат не має.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ під Харковом "приземлили" найновіший літак росіян за $50 млн. Під удар потрапив винищувач ТСК РФ — Су30 СМ, випущений Іркутським авіаційним заводом у 2018 році. Як повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко, літак базувався на авіабазі під Курськом.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по складу окупантів у Херсонській області. Російські загарбники продовжують зазнавати втрат на південному напрямку. Проте їхні кораблі з ракетами у Чорному морі становлять загрозу безпеці України.