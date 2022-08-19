В ISW назвали возможные причины "бавовны" в Крыму

Эксперты указали, что по версии российской стороны, их система ПВО сбила беспилотник. Однако ISW не удалось самостоятельно проверить, правдивая ли это информация.

Есть несколько возможных причин взрывов во временно оккупированном Россией Крыму, но их точный источник происхождения пока не известен, говорится в отчете американского Института изучения войны.

Эксперты указали, что по версии российской стороны, их система ПВО сбила беспилотник. Однако ISW не удалось самостоятельно проверить, действительно ли российская ПВО сбила украинский беспилотник и были ли БПЛА в Керчи или Бельбеке.

"Непонятно, взрывы, о которых сообщается, вызванные украинскими атаками или разведкой, плохим поведением россиян с военной техникой, успешной работой российской ПВО, или нервными российскими оккупантами, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, которые ранее считались недосягаемыми для украинской армии", — отметили эксперты Института.

Между тем, аналитики добавили, что украинские защитники будут продолжать атаковать российские военные объекты в оккупированном Крыму, чтобы ослабить логистические возможности России и поддержать операции на западном берегу Днепра.

Напомним, что в последнее время во временно оккупированном Крыму неспокойно. 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.

В свою очередь, РФ называет взрывы в Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений. Полуостров перестал быть безопасным после спецопераций Киева, из-за чего Кремль провел секретные перестановки в командовании Черноморского флота РФ.