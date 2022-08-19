В ISW назвали можливі причини "бавовни" у Криму

Експерти вказали, що за версією російської сторони, їхня система ППО збила безпілотник. Однак ISW не вдалося самостійно перевірити, чи це правдива інформація.

Є кілька можливих причин вибухів у тимчасово окупованому Росією Криму, але їхнє точне джерело походження поки не відоме, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Експерти вказали, що за версією російської сторони, їхня система ППО збила безпілотник. Однак ISW не вдалося самостійно перевірити, чи справді російська ППО збила український безпілотник і чи був БПЛА у Керчі чи Бельбеку.

"Незрозуміло, чи вибухи, про які повідомляється, спричинені українськими атаками чи розвідкою, поганим поводженням росіян з військовою технікою, успішною роботою російської ПВО, чи нервовими російськими окупантами, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії", — Зазначили експерти Інституту.

Тим часом аналітики додали, що українські захисники продовжуватимуть атакувати російські військові об'єкти в окупованому Криму, щоб послабити логістичні можливості Росії та підтримати операції на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму неспокійно. 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.

У свою чергу РФ називає вибухи в Криму терактами, щоб відволікти від своїх військових злочинів. Півострів перестав бути безпечним після спецоперацій Києва, через що Кремль провів секретні перестановки в командуванні Чорноморського флоту РФ.