Путин полностью проиграл информационную войну против Украины, — разведка Британии

Киев с 2014 года кропотливо создавал "цифровую крепость", возможности которой превысили все ожидания Кремля.

С начала полномасштабного вторжения Россия не смогла добиться серьезных результатов в информационной войне, а все кибероперации Кремля оказались неумелыми и неподготовленными. Об этом в своей статье для издания The Economist сообщает глава британской разведслужбы Джереми Флеминг.

По его словам, обе стороны полномасштабной войны активно используют кибервозможности для достижения своих целей. Однако, все спецоперации Кремля в этой сфере с первого дня вторжения оказались неумелыми и неподготовленными.

"Попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибервозможностей натолкнулись на стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту. Хотя мы знали, что РФ способна играть по другим правилам, ее действия в Украине сейчас показали это миру. В результате мы наблюдаем изменение киберландшафта. В настоящее время между крупными технологическими компаниями и правительствами наблюдается гораздо более тесное сотрудничество в области безопасности, чем до вторжения", — продолжил Флеминг в своей авторской статье.

Глава разведведомства отмечает, что РФ начала кибероперации за несколько дней до полномасштабного вторжения. В январе российские хакеры задействовали вредоносное ПО WhisperGate, с помощью которого планировали уничтожить правительственные системы Украины. Менее чем за час до вторжения Россия атаковала спутниковые сети ViaSat, а кибернападение ощутили на себе и соседние страны.

Однако, по словам Флеминга, атака была выявлена международными специалистами и неполадки были быстро устранены. Кроме киберпространства, Кремль серьезно проигрывает Украине в дезинформационной кампании, которую активно использовал в Сирии и на Балканах.

"Пока президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира. Многие из самых густонаселенных стран не согласились с предложением ООН осудить Россию за ее вторжение. Украина зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективный киберзащитник. С момента аннексии Крыма в 2014 году страна кропотливо создавала цифровую крепость. Поскольку мы стали свидетелями героической обороны украинских военных, возможно, мы стали свидетелями самой эффективной оборонительной киберактивности в истории. Эта киберзащита оказалась сильнее, чем ожидала Россия. Они заставили украинцев диверсифицироваться и использовать альтернативные формы связи, которые были более безопасными. Это фактически усилило устойчивость Украины", — добавил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры осуществили кибератаки на банки РФ, лишив россиян денег. С проблемами столкнулись клиенты таких банковских учреждений, как "Интерпрогрессбанк", "Росбанк", "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР), "Москоммерцбанк", "Российский национальный коммерческий банк", "Челябинскинвест" и "Банк Урал ФД".

Также сообщалось, что в Вооруженных силах Украины появились новые специальности, среди которых кибервоеннослужащие.