Путін повністю програв інформаційну війну проти України, — розвідка Британії

Київ з 2014 року ретельно створював "цифрову фортецю", можливості якої перевищили всі очікування Кремля.

З початку повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти серйозних результатів в інформаційній війні, а всі кібероперації Кремля виявилися невмілими та непідготовленими. Про це у статті для видання The Economist повідомляє голова британської розвідслужби Джеремі Флемінг.

За його словами, обидві сторони повномасштабної війни активно використовують кіберможливості для досягнення своїх цілей. Проте, всі спецоперації Кремля у цій сфері з першого дня вторгнення виявилися невмілими та непідготовленими.

"Спроби російських військових знищити цифрову інфраструктуру України та посіяти розбрат за допомогою кіберможливостей натрапили на стійкий, професійний та ефективний український кіберзахист. Хоча ми знали, що РФ здатна грати за іншими правилами, її дії в Україні зараз показали це світу. У результаті ми спостерігаємо зміну кіберландшафту. Наразі між великими технологічними компаніями та урядами спостерігається набагато тісніша співпраця в галузі безпеки, ніж до вторгнення", — продовжив Флемінг у своїй авторській статті.

Глава розвідвідомства зазначає, що РФ розпочала кібероперацію за кілька днів до повномасштабного вторгнення. В січні російські хакери задіяли шкідливе програмне забезпечення WhisperGate, за допомогою якого планували знищити урядові системи України. Менш ніж за годину до вторгнення Росія атакувала супутникові мережі ViaSat, а кібернапад відчули на собі сусідні країни.

Проте, за словами Флемінга, атаку виявили міжнародні фахівці, а неполадки швидко усунули. Крім кіберпростору, Кремль серйозно програє Україні в дезінформаційній кампанії, яку активно використовував у Сирії та на Балканах.

"Поки президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Це привід для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу. Багато хто з найгустонаселеніших країн не погодився з пропозицією ООН засудити Росію за її вторгнення. Україна зарекомендувала себе як надзвичайно ефективний кіберзахисник. З моменту анексії Криму у 2014 році країна ретельно створювала цифрову фортецю. Оскільки ми стали свідками героїчної оборони українських військових, можливо, ми стали свідками найефективнішої оборонної кіберактивності в історії. Цей кіберзахист виявився сильнішим, ніж очікувала Росія. Вони змусили українців диверсифікуватися та використовувати альтернативні форми зв'язку, які були безпечнішими. Це фактично посилило стійкість України", — додав керівник відомства.

Раніше повідомлялося, що українські хакери здійснили кібератаки на банки РФ, позбавивши росіян грошей. З проблемами зіткнулися клієнти таких банківських установ, як "Інтерпрогресбанк", "Росбанк", "Уральський банк реконструкції та розвитку" (УБРіР), "Москоммерцбанк", "Російський національний комерційний банк", "Челябінскінвест" та "Банк Урал ФД".

Також повідомлялося, що у Збройних Силах України з'явилися нові спеціальності, серед яких кібервійськовослужбовці.