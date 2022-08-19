Еще один удар: российских пограничников атаковали с беспилотников в Курской области

По данным росСМИ, летательный аппараты сбросили пять бомб в окрестностях хутора, расположенного в нескольких километрах от украинской границы.

19 августа российское издание "База" сообщило, что днем ранее беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Курской области. Инцидент произошел в окрестностях хутора Кучеров в Беловском районе. Атак было две. Первая началась около 8 утра: три беспилотника сбросили три бомбы, в результате чего пострадал один пограничник. Спустя несколько часов еще два БПЛА сбросили два снаряда, повредив четыре автомобиля. Местные власти этот инцидент не комментируют.

[ + – ] Инцидент произошел в нескольких километрах от украинской границы

Также в местных пабликах пишут о том, что звуки взрывов днем 18 августа слышали жители разных районов Курска. Горожан попробовал успокоить губернатор области Роман Старовойт. Он сообщил о том, что в городе загорелся частный гараж, других происшествий не зафиксировано.

"Громкие звуки, о которых сообщают в соцсетях, могут быть вызваны работой авиации", — отметил Старовойт.

Напомним, днем 18 августа в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Из-за пожара и детонации снарядов пришлось эвакуировать жителей близлежащих сел.

Вечером 18 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме Бельбек на северо-западе Севастополя. В оккупационной администрации заявили о том, что средства ПВО якобы сбили беспилотный летательный аппарат. Также взрывы слышали в оккупированной Керчи, при этом в городе включили сирены воздушной тревоги. Российские коллаборанты заявили о том, что крымчане слышали звуки работы системы противовоздушной обороны, которые сбили беспилотник в районе Крымского моста.